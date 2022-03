Josan González: “Tenemos que seguir disfrutando”

Un punto más cerca del objetivo. Y dando, una vez más, un lección de compromiso ante uno de los grandes de la categoría. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad completó un encuentro soberbio en el que sacó un importante empate ante Jimbee Cartagena. Pero lo más positivo, si cabe, es que la sensación de los jugadores es que quizá merecieron más. Trabajo, trabajo y trabajo, y ese es el orgullo que demuestra Josan González semana tras semana. De hecho, el resultado no hace más que alimentar el deseo de seguir aspirando a estar en la zona alta de la tabla. “Estamos felices con que la gente sueñe con eso”, ha argumentado el técnico pontano, quien, no obstante, ha querido subrayar que ellos, “más que soñar con la octava plaza”, lo que tienen que saber “es el camino que tenemos que andar para llegar a esa octava plaza”. Paso a paso y sin perder de vista el objetivo. Es más, pese a todo, el preparador ha querido igualmente ser un poco crítico al resaltar que han encajado “muchos goles” y en su campo no encajan “tanto”, por lo que deben “buscar la excelencia para intentar que, cuando falten tres o cuatro jornadas, si estamos cerca de esos objetivos, podamos luchar por ellos”.

Con todo, “ahora tenemos que disfrutar del momento presente”, ha precisado el pontanés, recordando a su vez que “mañana tenemos otro viaje, otro partido el viernes y tenemos que seguir disfrutando, es momento de eso”, aunque “hoy le vamos a sacar un puntito más a la zona baja, que para nosotros es muy importante, y creo que vamos a soltarnos aún más cuando el objetivo esté conseguido matemáticamente”.

Sobre la plantilla en sí, González asegura que “está muy bien, la gente disfruta” y cree que son “un equipo con mayúsculas”. Y es que “tenemos que intentar ser ambiciosos y buscar la excelencia, pero hay que quitarse el sombrero con los jugadores y también con la afición”, ha explicado, exponiendo que, a su juicio, a buen seguro que “cada vez se sienten más orgullosos de sus jugadores”. Por último, el técnico ha querido resaltar que el Córdoba Patrimonio es “un equipo que en cada momento de la temporada, cualquier jugador puede ser importante. Hoy Ismael ha dado una asistencia y el otro día Saura metió un gol”.