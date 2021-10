Josan González: "Necesitamos ya que los puntos empiecen a valer"

La competición liguera ya está aquí. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad debuta este mismo sábado (12:00) en su tercera campaña consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala español. Ilusión desbordada para una plantilla que, pese a que aspira en un principio a lograr la permanencia en la categoría, no cierra las puertas a obtener una recompensa aún mayor. Es indudable que la plantilla, tal y como han reconocido varios de sus integrantes, ha sufrido un salto de calidad, lo que redunda en sus propias posibilidades deportivas. Y es que el crecimiento es la única receta posible para establecerse entre los mejores, y es eso lo que pretende el conjunto blanquiverde. No obstante, no será nada fácil.

Con todo, esa ambición queda confirmada igualmente en las palabras de Josan González, quien, de cara al arranque liguero, subraya que una vez que ha terminado la pretemporada, donde han ido “sumando experiencia y mejorando con el paso de los partidos”, lo que necesitan ahora “es esto, que los puntos empiecen a valer y que el equipo esté preparado para traerlos para casa”.

Su primer adversario en dicha andadura será nada menos que el Jimbee Cartagena, uno de los grandes aspirantes al título y que tiene una plantilla más que contrastada en la que destacan, entre muchos otros, los cordobeses Solano, Bebé y Andresito. “En principio Jimbee es el actual campeón de la liga regular de la pasada temporada, tienen al mejor entrenador que hay en la categoría y tienen una grandísima plantilla, y desde ahí nosotros también tenemos claro cuales son nuestras fortalezas”, recalca el técnico, exponiendo que tienen “confianza plena en que podemos traernos un buen resultado y todo se va a centrar en los detalles”, por lo que “si estamos muy concentrados en los detalles, tenemos una chance de traernos puntos para Córdoba”.

El preparador pontano resalta que una de las grandes virtudes del conjunto rojillo es “su ataque”, ya que “es un equipo que juega muy dinámico, muy atrevido, muy vistoso, con dos pívots dominantes que proponen mucho en ataque, te generan muchas situaciones de peligro y a partir de ese ataque intentan ganar los partidos”, aunque “tenemos claras nuestras fortalezas, nuestra identidad como equipo y desde ahí tenemos que intentar sacar el partido adelante”.