Josan González: “El deporte siempre te da otra oportunidad”

Difícil, pero no imposible. Mientras haya opciones matemáticas, una llama seguirá brillando en torno al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ya que "el deporte siempre te da otra oportunidad". Y si no, el reto también pasa por seguir sumando a largo plazo. Con esa mentalidad parte el cuadro blanquiverde de cara a un nuevo compromiso liguero. Y es que los cordobeses recibirán este martes en Vista Alegre al Levante UD en el último duelo (de ambos) de la primera vuelta. Un choque, además, que va a decidir si uno u otro sigue con opciones de Copa de España. En el caso de los califas, ya no dependen de sí mismos, aunque siguen con posibilidades tras la derrota del Xota frente al Betis. Sea como sea, Josa González ha admitido sentirse "con la tranquilidad de, una vez vuelto a ver el partido del sábado, reafirmarme en las palabras que dije sobre el partido en Tudela, y estar súper tranquilo con la evolución del equipo y sabiendo que cuando competimos de esta manera, la mayoría de las veces, la moneda va a salir cara".

Por tanto, hay optimismo en el club, que afronta "un nuevo partido contra un grandísimo rival". Así es, ya que el técnico de Puente Genil ha querido recordar que el cuadro granota "ha jugado Champions, es el actual subcampeón de liga" y "aunque viene empatado a puntos con nosotros, es un equipo que, en teoría, por nombres, debería estar más arriba". Asimismo, la escuadra cordobesa va a tener "ese pequeño hándicap del descanso y del horario que es raro para el público, pero, más allá de eso, tenemos la tranquilidad y la certeza de que vamos a competir otra vez". El choque se celebrará este martes a las 18:00, es decir, apenas 72 horas después del exigente duelo ante Ribera Navarra.

Con todo, el preparador blanquiverde incide en que van "a intentar conseguir los tres puntos", aunque "sin tener tanto en cuenta esas opciones remotas de Copa, sino más allá, con el objetivo de seguir sumando puntos", puesto que "la liga no acaba aquí, tenemos que seguir alejándonos del descenso, conseguir ese primer objetivo que es la permanencia y, sobre todo, retomar la confianza, esa sensación de victoria que nos habían dado los dos últimos partidos".

En efecto, el Córdoba Patrimonio quiere ampliar su perspectiva para no centrar todo su esfuerzo en las posibilidades coperas, pues "nos queda un calendario exigente y muchos objetivos bonitos esta temporada", afirma Josan, apostillando con que "el equipo está bien anímicamente. Ha respondido bien a este partido que perdimos el sábado y están preparados para dar todo una vez más".