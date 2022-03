Josan González: “Burela va a venir a jugar una final”

La liga no da tregua. Apenas tres días después de la intensa batalla ante Santa Coloma, el Córdoba Patrimonio se encamina de nuevo hacia una nueva jornada competitiva. Tras el regusto amargo que dejaron los resultados desfavorables que hicieron que el equipo no pudiera estar ni en la Copa de España ni en la Final Four de la Copa del Rey, el cuadro de Josan González afronta otra cita de nivel con la necesidad de reconducir su rumbo y no perder la perspectiva de su principal objetivo del curso. Así, los cordobeses recibirán este sábado (19:00) en Vista Alegre a Burela, equipo que llega con la necesidad de sumar pues se sitúa como farolillo rojo de la tabla de Primera. Es por ello que el propio técnico pontano ha querido advertir que les espera "un partido muy complicado", pues ellos saben "perfectamente lo que es estar en esa situación, de estar abajo y de luchar cada partido como si fuera una final, y es lo que esperamos el sábado de Burela, que vengan a jugar una final".

Así es, y es que el cuadro gallego todavía no conoce la victoria esta temporada, y sus puntos han llegado únicamente a través de cuatro empates, dos de ellos producidos en las últimas cinco jornadas. Además, tal y como ha recordado Josan, "sus últimas puntuaciones han sido fuera de casa y eso nos tiene que poner muy en alerta". Eso sí, como siempre, el preparador blanquiverde ha querido enfocar la contienda desde el punto de vista califa. "Más allá del rival, como siempre, lo más importante es fijarnos en nosotros", ha expuesto, subrayando que "ahora tenemos que tener la capacidad de que esa rabia que tenemos contenida del partido del martes, la traduzcamos en resultados y volvamos a sentir esa alegría de conseguir puntos, de ganar un partido y enfocarnos en ese cambio de objetivo que vuelve a ser el de siempre", el cual no es otro que "ser mejores en cada entrenamiento y cada día".

Josan González ha explicado que el propósito es "conseguir cuanto antes nuestro primer objetivo, que es la salvación". Y pese a todo lo expuesto anteriormente, el técnico ha recalcado que "el equipo anímicamente está muy bien y la verdad que es para estar orgulloso de lo que han hecho", por lo que "están con muchas ganas de sentir a la afición y de volver a ver un pabellón como el del martes".