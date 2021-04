Jesulito: "En casa no se nos puede escapar ningún punto"

Nuevo examen en el horizonte. Y otro que puede marcar el aprobado final del curso. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad dio un paso decisivo para la permanencia en Primera División tras vencer al Fútbol Emotion Zaragoza, prolongando la racha iniciada ante UMA Antequera. Así, una dosis de alivio extra para el conjunto blanquiverde, que ha conseguido coger un colchón de puntos con respecto a la zona roja. “Nos lo merecíamos ya, tener un tiempo tranquilo después de toda la temporada sufriendo”, afirma Jesulito, pieza capital en el plantel de Josan González.

El ala gaditano recalca que llevaban “unos partidos muy serios, haciendo las cosas muy bien y siendo certeros de cara a portería y eso es lo que nos está dando los puntos”.

Ahora toca un desafío más ante un equipo histórico como Osasuna Magna, que visitará Vista Alegre el próximo sábado. Un choque especial, además, para el futbolista, debido a su pasado como jugador pamplonica. Y es que “hablar de Pamplona y de Xota para mí es un poquito especial, porque uno de mis niños es de allí, el otro casi y hemos estado muchos años allí”, especificando que “al final son una familia. Queda poca gente de mi tiempo pero siguen siendo una familia”.

De cara al choque, Jesulito expone que “la clave va a estar en no dejarles hacer su juego”, ya que se trata de “un equipo muy intenso, que juega muy bien de cuatro. Históricamente es así”, por lo que “nosotros tenemos que jugar con nuestras armas, defensa intensa y aquí en casa no se nos puede escapar ningún punto”.

“Todos tenemos en mente el cumplir el objetivo lo antes posible para no sufrir y no llegar al final con ese sufrimiento en el cuerpo” y “ahora que lo tenemos a tiro no lo podemos dejar escapar”, incide el futbolista, puntualizando que “el rendimiento del equipo ha ido acompañado con el mío personal y espero que siga siendo así, que crezcamos juntos”.