Inma Sojo: “Ahora mismo no podemos mirar más allá del fin de semana”

El Deportivo Córdoba Cajasur sufrió este pasado sábado una dura derrota por 1-3 en Vista Alegre frente a la UD La Cruz, en el regreso a la liga del conjunto cajista tras un triple aplazamiento de partidos (dos frente a Roldán B y uno ante La Algaida) que han mantenido a las jugadoras de Juanma Cubero al margen de la competición durante más de un mes y medio. Sobre este último encuentro, Inma Sojo reconoce que tenían "enfrente a un rival fuerte, de la parte alta de la clasificación", y que, además, no siempre se les da "bien por las razones que sean", subrayando que "en su casa no nos suele ir bien pero en nuestra casa las esperábamos y ya el año pasado les ganamos. Sabíamos que ahora venía un equipo complicado, que nosotras llevábamos un mes sin competir entre las navidades y las circunstancias que hemos sufrido, y se nos juntaban muchos problemas en contra; aun así, intentamos hacer nuestro mejor papel y, dentro de lo que cabe, estuvimos ahí, pero nos sigue castigando la falta de puntería".

La cordobesa, uno de los buques insignia del club, hace un llamamiento a la calma a pesar de las dificultades, indicando que las que están en el equipo tienen "los pies en el suelo" y van "trabajando día tras día". Asimismo, recalca que "con lo que tenemos ahora mismo, tanto nosotras como el resto de rivales, no puedes mirar más allá del fin de semana, sino día a día, realizando nuestros entrenamientos siguiendo las directrices de Juanma Cubero. Yo, como capitana, es verdad que les transmito a mis compañeras estamos atravesando una racha complicada entre las lesiones y el virus, pero confío en que en el plazo de unas semanas o de un mes estemos el resto de la plantilla y esto que vivimos ahora quede atrás".

Respecto a la pasada campaña, el Deportivo Córdoba ha dado un paso atrás en cuanto a resultados, sobre lo cual Sojo analiza que "el club prepara la plantilla siempre con un objetivo y luego, según se vayan dando las circunstancias, ese objetivo se puede seguir manteniendo o va variando. Es verdad que el año pasado tuvimos esa meta del ascenso ahí, pero esta temporada nos han venido unos meses malos, aunque todavía es pronto para hablar. Tal y como se encuentra el vestuario sí que ahora mismo el objetivo está un poco en cuerdas, ya que no se sabe por lo que se está luchando, y es que las lesiones no nos acompañan, la plantilla no la tenemos al 100% y en este momento no te sabría decir, pero ojalá las que estamos nos recuperemos, volvamos a rendir a tope, y a ver en unos meses lo que nos depara la competición".

Y sin tiempo para lamentar el tropiezo del pasado sábado, el equipo califa ya sólo piensa en su visita de este sábado a las 18:00 a El Ejido, al que la jugadora define como "un rival quizá más duro si sabe que la UD La Cruz, que además puede que nos tengan ganas porque las eliminamos en la recta final del partido de semifinales de la Copa de Andalucía; así que en ese sentido quizá exista algo más de rivalidad. Por nuestra parte, trataremos de competir al 100%, y ya desde hoy estamos pensando en ese partido del sábado, trabajando duro y lo mejor posible dentro de las circunstancias en que nos encontramos, y con todo el cuerpo técnico preparándolo todo para que lleguemos en las mejores condiciones y tratar de puntuar y sacar algo positivo de El Ejido".