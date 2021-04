Cecilio y Boyis, de nuevo en lo más alto

Otro título más para la vitrinas del Inter Movistar. Y otro también para la historia del fútbol sala cordobés. El conjunto madrileño se impuso este jueves al Barça en la Supercopa de España por 6-4, demostrando su buen estado de forma y su excelente rendimiento ante el equipo catalán, al que ya superó igualmente hace algunas semanas en la final de la Copa de España. En este sentido, ambas plantillas se dieron cita en el WiZink Center, ahora con los interistas, en cuyas filas militan Cecilio y Boyis, siendo menos cautos que los azulgranas. Eso sí, una vez más, el plan salió a las mil maravillas.

Y es que fueron los de Tino Pérez los encargados de protagonizar los primeros acercamientos, de la mano de Eric Martel y Dani Saldise, aunque en ambos casos se encontraron con el cuerpo de Dídac. El Barça, por su parte, evidenció hambre de revancha y no perdonó en la primera oportunidad que dispuso. Matheus se hizo con el balón en una posición centrada y disparó con la zurda mandando el esférico a la red. La situación empezó igual que en la final de Copa, pero los capitalinos no le perdieron la cara al choque y el empate no se hizo esperar. Pito encaró a Aicardo en el carril izquierdo y, tras salvar la salida del guardameta a trompicones, supo introducir el balón en la portería.

Sin embargo, en el minuto diez, el partido saltaría por los aires. Drasler cortó un pase paralelo de la zaga y echó a correr por el desierto hasta plantarse delante de Dídac. Intentó picarla sin éxito, pero el guardameta tenía las manos fuera del área al tocar el balón y fue expulsado. Óscar, que se colaba en la convocatoria ante la baja de Miquel Feixas, tenía un papelón. Ya con superioridad numérica, Saldise estrelló un balón contra el poste y en la siguiente jugada, Eric Martel hizo el 2-1 con un zurdazo.

El primer tanto cordobés de la noche traería un sabor amargo, ya que Cecilio igualó de nuevo las tornas con un tanto en propia puerta, mientras que Aicardo devolvería la ventaja al Barça. Pero esto es una final entre dos de los mejores clubes del mundo, y nadie estaba dispuesto a bajar los brazos. En pocos minutos, Eric Martel y Dani Saldise voltearon de nuevo el electrónico, aunque Adolfo buscó darle otra vez emoción al partido a falta de cinco minutos (4-4).

Con los azulgranas cargados de faltas, Inter asumió el liderazgo de la situación en el tramo final, y ahora sí Cecilio consiguió desquitarse del mal sabor de boca con el 5-4, mientras que Drasler fue el encargado de poner la guinda final (6-4). De este modo, Movistar Inter FS se hace con su Supercopa de España número catorce y priva al Barça de vengar su honor.