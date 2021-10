Una fortaleza defensiva envidiable

A veces no es solo ganar sino que el cómo también importa mucho. En varias ocasiones, un equipo ha resultado vencedor del partido, pero, sin embargo, la decisión horas después del envite ha sido cesar al técnico porque la filosofía que mostraba el plantel no era del todo acertada, como ha ocurrido en Puente Genil y la posterior marcha de Keko Rosano tras doblegar al Cartaya durante el pasado fin de semana. Por su parte, el Deportivo Córdoba encaraba esta segunda jornada de la Segunda División dentro del fútbol sala femenino con la intención de seguir con su camino triunfal y así fue. Las chicas de Juanma Cubero se subían al autobús para viajar hasta Alicante y enfrentarse al Xaloc Alcant en su propio feudo. Además de conseguir la victoria, el cuadro cajista ha logrado mantener una racha que tan solo un equipo más puede igualar este registro después de la disputa de dos citas regulares.

El Deportivo Córdoba ha comenzado esta temporada de manera imparable, teniendo como único objetivo el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino a nivel nacional. En cambio, no esperaba llegar a esta tercera cita en el calendario siendo el segundo mejor equipo a nivel defensivo de todas las divisiones nacionales dentro de este deporte. El especialista Álvaro Vega ha mostrado una estadística en su cuenta particular de Twitter -@laligaennumeros- que el cuadro cajista es una de las dos plantillas en este ámbito ya predefinido con anterioridad que no ha encajado ni un solo gol en los dos primeros partidos regulares. Hito muy complicado, ya que en un choque en esta disciplina deportiva suele tener bastantes tantos para cada uno de los bandos. De hecho, únicamente el Rodile Sports FS, del Grupo I, iguala estos números.

Una temporada en Segunda División que está siendo excelsa para el Deportivo Córdoba. El conjunto dirigido por Juanma Cubero ha logrado enlazar dos victorias consecutivas ante dos rivales muy duros. Primeramente, las cajistas recibían en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre al Cádiz FS en un encuentro que significaba el debut de las cordobesas y la vuelta al parqué califal. Sin embargo, no le pudo la presión al cuadro blanquiverde y acabó derrotando al conjunto gaditano por un sólido 2-0. Aun así, el primer viaje de la temporada iba a ser muy duro, ya que las andaluzas viajaban hasta tierras alicantinas para enfrentarse a un Xaloc Alacant que, a pesar de empezar empatando ante el Guadalcacín, estaba diseñado para pelear por las posiciones cabeceras del Grupo III. Aun así, el Deportivo Córdoba fue nuevamente un plantel solvente y venció a domicilio (0-1), logrando la segunda portería a cero de la campaña y manteniendo unas cifras espectaculares.