Sigue el desafío para el Deportivo Córdoba: sistema de ascenso a Primera

Extenso es ya el trayecto hecho. Hasta ahora alcanza un logro realmente importante. Consigue objetivo tras objetivo y sigue adelante en su camino hacia Primera, que es la meta última. Aunque la marcada a principio de temporada fuera llegar a la situación en que se encuentra hoy por hoy. Sea como fuere, continúa el desafío para el Deportivo Córdoba, que en unos días encara el play off del Grupo III. Lo hace después de acabar campeón de su competición particular y, gracias a este hecho, con el factor pista a su favor para las dos eliminatorias de este tramo. Claro está que si no supera la semifinal no va a jugar el choque decisivo. Porque es sólo un equipo, el vencedor definitivo, por cada torneo de rondas -son cuatro en total- que está por comenzar. O dicho de otro modo, el cuadro cajista necesita superar dos partidos más para acceder a la definitiva fase de ascenso.

A cada play off grupal acceden los cuatro primeros clasificados de cada subgrupo C de segunda etapa competitiva. De sus posiciones surgen los distintos calendarios pues el líder se enfrenta de inicio al cuarto y el segundo se mide con el tercero. El factor pista es en semifinales para los dos mejores en la tabla y en la final, para el más destacado de la fase anterior de los rivales que lleguen. Para que se entienda con más sencillez: si el equipo de Juanma Cubero disputa el encuentro decisivo lo va a hacer como local, de no hacerlo La Algaida va a jugar como visitante. Es lo único seguro dentro de este sistema, que es verdaderamente complejo por la existencia de tantos períodos en un mismo campeonato. En cualquier caso, el Deportivo Córdoba se sabe anfitrión total en el ciclo de partidos que arranca el próximo fin de semana. Porque, en efecto, el inicio del tercer episodio del desafío está previsto para el sábado que viene -y ya hay horario: 18:30-.

Quiere decir esto que el 29 el conjunto cordobés regresa a la pista, esta vez con la presión que supone el carácter de final de cada partido. Abre el play off, por cierto, con enfrentamiento ante La Algaida, un rival al que venció en sus dos anteriores choques. Durante la segunda fase se impuso primero por 2-4 y en Vista Alegre por un más claro 6-2. Mientras, en la otra eliminatoria se enfrentan Atlético Torcal y La Boca Te Lía con escenario en Málaga al ser el primero de los equipos el segundo clasificado del Grupo III. Curiosamente la escuadra de Alcantarilla es la única a la que no pudieron ganar las cajistas, que empataron en su feudo (1-1) y cedieron en el de su adversario (4-1). Sea como fuere, la plaza de esta competición particular para la fase de ascenso, definitiva ya sí, se pone en juego el siguiente fin de semana, que es el primero del próximo mes. Esto es el 5 o el 6 de junio, según la cita se fije en sábado o domingo.

Por tanto, el Deportivo Córdoba está todavía a dos encuentros de la promoción, cuya celebración está prevista para el tercer fin de semana de junio. Así, va a ser entre el sábado 19 y el domingo 20 cuando se conozcan los dos clubes que alcanzan, al fin, la máxima categoría femenina del fútbol sala español. En esta fase, de llegar el cuadro cajista, sólo es necesaria una victoria. El equipo con mejor coeficiente se enfrenta al que tiene peor registro tras la segunda etapa regular, mientras que se miden entre sí los dos restantes -segundo y tercer promedio-. Los vencedores de cada semifinal van a celebrar el ansiado y trabajoso salto de división. Pero el camino no termina ahí para los perdedores pues entran en otra lucha, la última oportunidad, ante el decimotercero y el decimocuarto de Primera -a modo de play out para estos-. A todo esto, a modo de inciso aclaratorio, todas las rondas son a duelo único, con prórroga de dos tiempos de tres minutos en caso de empate y si éste persiste, con tanda de penaltis.

Con todo, para esa definitiva fase de ascenso, que en teoría se va a desarrollar en un formato de concentración en sede única, aún resta bastante. Mucho en realidad si se tiene en cuenta que ahora toca ser el mejor de cuatro en cada caso. Así, resulta más interesante por ahora saber qué otras entidades luchan por el ascenso. En el Grupo I lo hacen el Valdetires Ferrol ante el Rodiles y el ENCE Marín ante el Txantrea; en el II, se enfrentan de entrada Joventut d’Elx y Les Corts, y Feme Castellón y La Concordia; y en el III, los duelos de semifinales de play off miden a Colmenarejo y Mora Imto por un lado y a Básico Rivas y Almagro, por otro. A todo esto, de los 16 adversarios hasta ahora presentes sólo uno mejora el coeficiente del Deportivo Córdoba. Es el Joventut d’Elx, que se sitúa con 2,583 por el 2,541 del plantel dirigido por Juanma Cubero. La diferencia la marca el hecho de que las ilicitanas sumaron 62 puntos en 24 choques y las cordobesas acumularon 61 en idéntico número de citas.