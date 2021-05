Con carácter de campeón

Su hegemonía es indiscutible. Al menos en lo que se refiere al Grupo III de la división, del que se proclama campeón. Cierto es que el título es más bien simbólico, pero no lo es menos que sintetiza la magnífica temporada que hasta la fecha realiza. Sus cifras reflejan dicha actuación más si cabe pues el Deportivo Córdoba no sólo cierra como el mejor de sus rivales tras la segunda fase sino que acumula 20 triunfos en 24 duelos -y apenas tres derrotas-. La última victoria es la lograda este sábado ante El Ejido 2012 en un choque intrascendente en cuanto a la clasificación para el siguiente tramo de la competición. Pero relevante de cara a otro logro. El cuadro cajista golea al almeriense (8-4) y de esta forma se asegura la disputa plena del play off para la definitiva fase de ascenso en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

El equipo dirigido por Juanma Cubero arrancó a un ritmo un tanto alejado del habitual. Si bien no parecía intencionado, el conjunto cordobés dio la sensación por momentos de relajación. O quizá tan sólo, por hacer justicia a su siempre incansable trabajo, con la idea de minimizar esfuerzos de cara a lo que viene. En cualquier caso hizo lo que de costumbre y se adelantó en el electrónico. La alegría del gol duró poco esta vez para el Deportivo Córdoba, ya que menos de un minuto después -aproximadamente- el rival igualó la contienda. Con el 1-1, dio un paso al frente El Ejido 2012, que antes de ese tanto ya había puesto a prueba a Ceci Moreno bajo palos. Así, el cuadro almeriense fue capaz de cobrar ventaja en el tanteador de Vista Alegre, una auténtica rareza a lo largo de la presente campaña.

La segunda diana del visitante vino a despertar a las cajistas. Recuperaron enseguida su identidad en el parqué y en un visto y no visto volteó de nuevo el marcador y abrió diferencias. Se colocó con tres tantos de renta favorable y quería más. Pero con el 5-2 El Ejido 2012 no rindió armas y procuró volver al encuentro, como se suele decir. En cierto modo, lo consiguió antes del descanso con un tercer gol que dejaba claro que la contienda no iba ser sencilla. En la reanudación el choque estuvo muy equilibrado, si bien el Deportivo Córdoba recordó en todo momento cuál es el mejor adversario de Segunda por ahora. Anotó tres tantos más y apenas recibió un cuarto del rival, que sólo pudo maquillar el resultado final (8-4).

Tere Muñoz firmó dos de las ocho dianas del equipo de Juanma Cubero, que sumó a seis goleadoras más en este encuentro. Marixu Romero, África Lozano, Celi Calderón, Inma Sojo, Rocío Gracia y Lihuen Valcárcel se sumaron en el festival anotador. Todas ellas, así como el resto de componentes del Deportivo Córdoba festejaron al final del partido su liderato en la segunda fase y en realidad en el Grupo III. Una circunstancia ésta que además, en efecto, significa que va a disputar el play off para la definitiva fase de ascenso en Vista Alegre. Ya la anterior semana garantizó su papel de local en semifinales y este sábado lo hizo también para el choque decisivo. Dichos duelos los va a jugar el próximo fin de semana y el posterior, éste ya el 5 o 6 de junio. De entrada se va a medir a La Algaida y después, al vencedor del enfrentamiento entre el Atlético Torcal el Alcantarilla -o La Boca Te Lía-.