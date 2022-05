El Deportivo Córdoba deja huella en el Nacional de selecciones

La Coruña acogió la pasada semana la celebración del Campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol sala, donde se dieron cita diez combinados regionales de toda la geografía nacional. En categoría sub 19, la selección de Andalucía, encuadrada en el grupo B con Navarra y Región de Murcia, no pudo acceder a la siguiente fase tras acabar en segunda posición de su grupo. Pese a ello, fue notable el papel de las andaluzas, que se estrenaron el martes con un contundente triunfo por 5-0 frente las navarras en el que la deportivista África Lozano tuvo una destacada actuación anotando dos de los goles. Ya en la tercera jornada, las pupilas de Deborah Fernández se quedaron sin opciones de alcanzar la siguiente fase tras caer por dos tantos a cero frente a la Región de Murcia, equipo que a la postre se llevó el título al vencer en la final a Cataluña por 4-1.

También dejó una gran imagen la selección de Andalucía en categoría sub 16, donde el Deportivo Córdoba también contaba con representación con la participación de Carmen Caracuel, superando la fase de grupos tras lograr sendas goleadas frente a Navarra (8-1) y Región de Murcia (6-1). El combinado andaluz se vio las caras en semifinales con Aragón, a quien venció por 4-0. Ya en la final, disputada el viernes, las andaluzas sucumbieron frente a Cataluña por 3-0.

Carmen Caracuel valora un torneo en el que en fase de grupos no se enfrentaron quizá a “los rivales más fuertes” que les podía tocar y, aunque les “plantaron cara”, al final “cayó de nuestro lado por 8-1 y 6-1”. “De ahí pasamos a semifinales, donde nos tocó Aragón, a las que también vencimos por 4-0, y luego nos plantamos en la final y ahí no pudo ser, y perdimos frente a Cataluña, pero pese a ello, el camino también fue muy bonito y muy bueno”, analiza.

La joven cordobesa de 14 años, que aterrizó el pasado verano en la entidad cajista, asegura que “ha sido una experiencia inolvidable, ya que no te esperas que te suceda algo así por los años anteriores que había vivido, pero venir al Deportivo Córdoba ha sido dar un paso muy importante, ya que me están dando mucho, y por todo ello ha sido una semana brutal, en la que también he hecho muchas amistades nuevas; y realmente es a lo que aspiras cuando entrenas tanto, que te convoque la selección andaluza para disputar un Campeonato de España es lo máximo”.

A nivel individual, Carmen Caracuel define su temporada como “bastante buena, la verdad que mejor de lo que esperaba, ya que acababa de llegar a un equipo nuevo, que no hacía mucho que nos conocíamos, pero se está dando muy bien. Vamos segundas clasificadas en el campeonato de liga en categoría cadete, y pronto jugaremos el Campeonato de Andalucía, al que iremos con muchas ganas. El entrenar con las jugadoras del primer equipo a las órdenes de Cubero también me está ayudando muchísimo a mejorar, tanto a mí como a mis compañeras, al igual que sucede con el filial dirigido por Antonio Domínguez. Por todo ello está siendo un año muy bonito”.