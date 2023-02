El Córdoba Patrimonio llama a filas por el Día de Andalucía

La necesidad aprieta y la obligación se acentúa semana tras semana para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, obligado a reaccionar más pronto que tarde si no quiere complicarse aún más la vida en Primera División. Restan diez jornadas de campeonato y la escuadra blanquiverde se mantiene en puestos de descenso. Eso sí, no pierde la esperanza y es consciente de que el factor Vista Alegre será decisivo para alcanzar -o no- el objetivo deseado. Pero no hay tiempo que perder y el club debe dar ese paso adelante desde este mismo fin de semana, pues el sábado recibirá en el recinto capitalino al Xota FS, rival directo en la parte media-baja de la tabla.

Un encuentro en el que la entidad cordobesa quiere sentir el empuje de la afición y, aprovechando la coincidencia con el Día de Andalucía, ha puesto en marcha una promoción de entradas en busca de llenar lo máximo posible el pabellón capitalino. Así, el Córdoba Patrimonio ha informado que cada abonado podrá traer a un acompañante de manera totalmente gratuita. Además, todos los aficionados que acudan con bufanda o camiseta blanquiverde, podrán acceder también libremente, así como los menores de 14 años. Una oferta para la que no es necesario recoger invitación.

Por otro lado, el precio de las entradas para los adultos que no accedan a dicha promoción es de tan solo cinco euros, y las mismas se podrán adquirir en la página web oficial del equipo, así como en la sede social de éste, durante el miércoles y el viernes, de 17:00 a 20:00.