Mantener la identidad

En busca de coronar una semana decisiva. Buena parte de las opciones de permanencia para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad pasan por refrendar este mismo sábado las excelentes sensaciones que dejó el choque ante el Jimbee Cartagena, donde los blanquiverdes recuperaron una ancha sonrisa al imponerse con sobrada claridad. Pero eso queda ya atrás, tal y como quiso puntualizar Josan, y la mente ya está centrada en el siguiente compromiso, que es más importante si cabe. No solo porque lo otro ya es pasado, sino también al tratarse de un adversario directo por la permanencia en Primera División.

En efecto, el cuadro cordobés buscará un pleno semanal, además de completar unos intensos días. La entidad califa, en lo que será el tercer duelo en siete días, se desplazará hasta Tudela para medirse (18:00) al Ribera Navarra, equipo que suma dos puntos más que los andaluces en la clasificación, si bien los norteños acumulan tres partidos más. Importante cita por la salvación en la que los capitalinos buscarán dar continuidad al buen juego desplegado, especialmente, ante el Palma Futsal y el mencionado cuadro levantino. Envite duro en el que aguarda un rival en racha que acumula tres victorias en sus últimos cuatro compromisos.

Y es que ambos conjuntos llegan con el denominador común de haber vencido recientemente al Cartagena, uno de los clubes más destacados de la actual campaña, aunque los de Pato lo hacen tras una inmediata caída frente a ElPozo. Por si fuera poco, en el ánimo del Córdoba Patrimonio estará igualmente el deseo de obtener venganza tras la derrota de la primera vuelta, en la que los cordobeses estuvieron lejos de su mejor versión durante la mayor parte del choque, y el intento de heroica llegó un poco tarde.

Así, Josan González contará con todo su arsenal para la batalla en el Ciudad de Tudela. Es más, el entrenador pantano ha desplazado a los quince hombres de la primera plantilla ya que la expedición cordobesista no retornará a tierras cordobesas tras el encuentro del sábado. El miércoles, y también a domicilio, espera el Pescados Rubén Burela en el choque aplazado de la jornada 19. Todo un desafío antes del merecido descanso debido a la celebración de la Copa de España.

El encuentro -no podrá seguirse por televisión- contará en las gradas con la presencia de un reducido número de aficionados. Dirigirán la contienda Ferrero Carballal y Martínez Torres, colegiados del Comité Gallego.

