LNFS | Radiografía de la jornada (34): tensión liberada

Tal y como se previera, el fin del campeonato regular se produce en esta ocasión con una auténtica fiesta deportiva. La temporada en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), a falta de la lucha por el título y la última pugna por la salvación, alcanza su desenlace con emociones fuertes. El más claro ejemplo de lo vivido en la tarde del domingo se encuentra en el duelo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la pista del Jaén Paraíso Interior, un choque trepidante y que terminara felizmente para los dos equipos. Ambos aseguran su continuidad en la máxima categoría una campaña más, y es debido al empate del Palma Futsal en Burela en el último suspiro. Precisamente es el cuadro gallego el que se ve abocado al play out. Si bien la fecha definitiva del curso depara otros muchos hechos relevantes.

Felicidad tras la tensión del Córdoba Patrimonio

Probablemente fuera la plantilla más dichosa de la última jornada de la considerada mejor liga del mundo. No era para menos. También es casi seguro que absolutamente todos los miembros del club, al igual que del cuerpo técnico, compartieran esa alegría insuperable. Sea como fuere, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad logró la máxima felicidad el domingo tras vencer al Jaén Paraíso Interior en la siempre difícil pista de La Salobreja (2-3). Los de Josan González completaron una actuación memorable en un choque realmente apasionante en términos globales. La falta de respiro durante la contienda generó tras la misma en una total celebración. El conjunto blanquiverde se aseguró su continuidad en Primera un curso más y también lo hizo su rival, de forma que todos -aunque nos más que otros- acabaron contentos. Pero sobre todo cerraron la cita aliviados, ya que la bocina final significó una gran liberación de tensión.

ElPozo Murcia se proclama campeón de liga regular

La fecha final del campeonato regular llegaba con muchísimos objetivos en juego. Uno de ellos era precisamente el título de liga, antes de decidirse el trofeo de la temporada en el play off. A lograrlo optaban dos entidades, ElPozo Murcia Costa Cálida y Palma Futsal. Finalmente fue el conjunto charcutero, de forma merecida tras unos últimos meses de competición abrumadores, pese a que se vio sorprendido por Inter Movistar en su propio feudo (1-2). Lo cierto es que el cuadro balear, del que forman parte los cordobeses Carlos Barrón, Lolo Urbano y Rafa López, no pudo pasar del empate en su visita a Burela (4-4). El punto sirvió para igualar en la tabla al líder, pero no para hacerse con el primer puesto. La diferencia la marcó el average particular, que esta vez favorecía al equipo murciano. Así, el plantel dirigido por Diego Giustozzi culminó como simbólico campeón un tramo decisivo para enmarcar.

Zaragoza y Valdepeñas, a disfrutar del play off

En la zona noble de la tabla también restaba por decidir el orden de los clubes para un play off que, sin embargo, aún no tenía a todos sus contendientes. Restaban todavía dos plazas por adjudicar, y éste apartado fue quizá más interesante que el mero hecho de ver la clasificación definitiva de los ya clasificados. Posibilidades tenían de obtener una de ellas hasta cuatro conjuntos. El premio lo consiguieron el Fútbol Emotion Zaragoza, tras notable una última etapa de campeonato, y el Viña Albali Valdepeñas. Los aragoneses entraron en la fase por el título a lo grande al golear al Levante en Paterna (2-5), mientras que los manchegos lo hicieron al aprovechar el average con el Industrias Santa Coloma tras empatar en Ferrol (1-1). Curiosamente, la escuadra catalana quedó sin recompensa a un excepcional cierre de liga regular que completó con un rotundo 5-1 ante Osasuna Magna Xota. Mientras, al Real Betis no le fue útil su importante triunfo ante el Jimbee Cartagena (5-4).

Al Burela le corresponde afrontar el temido play out

De vuelta a la parte baja de la clasificación, con los tres descensos -y esto es uno más que normalmente- ya decididos, faltaba por conocer quién tendría que acudir al temido play out para sellar la salvación. Aunque la jornada la comenzó en esa posición, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sólo se vio en ella durante unos minutos, muy pocos, durante la jornada. Primero porque empataba y el Palma Futsal se adelantó en Burela. Después porque fue netamente superior al Jaén Paraíso Interior, que llegó a los instantes finales de la fecha en la plaza que nadie quería. Aun cuando cayó ante el conjunto blanquiverde, el equipo de Dani Rodríguez salvó la papeleta gracias a un gol postrero del cuadro balear en tierras gallegas. El 4-4 definitivo del otro Vista Alegre de Primera, provocó que sea la escuadra lucense la que tenga que enfrentarse a El Ejido o a Manzanares en la promoción de permanencia o ascenso.

Ante la duda, más goles de Drahovsky

Más allá de la propia competición, otro torneo paralelo resulta siempre atractivo en la mejor liga del mundo. Éste no es otro que el referido al título de máximo goleador. La Pugna por ser el referente ofensivo de Primera en la 2020-21 estaba sobre todo entre dos jugadores, Tomas Drahovsky y Dani Saldise. En la previa de la última jornada era el eslovaco quien mandaba con una diferencia de dos tantos: 26 por los 24 de su rival. Dicha igualdad terminó de romperse en los últimos encuentros de sus respectivos equipos. Fue con una sobresaliente actuación del primero. Porque el ala del Industrias Santa Coloma anotó un hat trick ante Osasuna Magna Xota y se colocó con 29 dianas. Ante la duda, el que es uno de los protagonistas a nivel individual de la temporada marcó más goles. Por su parte, el jugador del Inter Movistar no vio puerta y quedó en igualdad con Javi Alonso (Fútbol Emotion Zaragoza) y Waltinho (Jimbee Cartagena).