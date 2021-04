LNFS | Radiografía de la jornada (26): todavía a salvo

Toda situación tiene doble perspectiva. Depende del prisma desde el que se observe y analice. Claro está que la derrota nunca es positiva pero aun así puede no resultar tan negativa en ocasiones. Es lo que sucede esta vez en relación al Córdoba Patrimonio de la Humanidad pues pese a perder por segundo encuentro consecutivo -que no por segunda jornada- sigue en plaza de permanencia y a cierta distancia del descenso. Es sin duda el aspecto favorable de la vigésimo sexta fecha del campeonato de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Así es después de que sólo el Burela entre sus perseguidores consiguiera la victoria en un fin de semana que depara otros datos de interés. Uno es la gravedad de la crisis del Jimbee Cartagena en la zona alta de la tabla, ya que encadena cuatro partidos sin vencer. Otro, la imposibilidad hasta ahora de Miguel Ángel Martínez Maca de reconducir la trayectoria de O Parrulo.

Aún a salvo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Sin mirar a la clasificación, un primer detalle resulta relevante en relación al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Éste no es otro que la confirmación de su salto de nivel en el apartado competitivo de un tiempo a esta parte. Quizá el punto de inflexión esté en aquel choque con el Palma Futsal en que cayó sólo merced al acierto puntual de su rival y a la sobresaliente actuación de Carlos Barrón, portero del adversario. A partir de ese duelo, el conjunto blanquiverde vende cara la derrota y si la sufre siempre lo hace con mérito de sumar. Tal fue el panorama el domingo en Torrejón de Ardoz, ante un Movistar Inter que necesitó un esfuerzo doble para superar a su contendiente. Dicho esto, el resumen es que el cuadro califal mostró una vez más una notable imagen. Sin embargo, es inevitable revisar la tabla, donde el club cierra también con satisfacción el fin de semana. Porque el equipo de Josan González sigue un punto por encima del play out y cuatro sobre el descenso. Y todo, con un partido menos y el gol average a su favor.

O Parrulo, en caída libre hacia Segunda

Dentro de la parte baja de la clasificación un rival comienza a estar en serios apuros de cara a su objetivo de la permanencia. Así, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está cada vez más cerca de descartar a un adversario en la pugna por la salvación. Se trata de O Parrulo Ferrol, dirigido desde hace unas semanas por el cordobés y ex de la entidad califal Miguel Ángel Martínez Maca. El técnico arrancó su andadura en Galicia con un valioso punto en la pista de ElPozo Murcia Costa Cálida pero desde entonces no consigue reconducir la situación del equipo, que permanece en una última posición muy destacada. Es colista con apenas 13 puntos y el domingo confirmó su caída libre, por el momento, hacia Segunda. Fue después de perder en un derbi regional que era además duelo directo por la permanencia. Se midió a un Burela al que, eso sí, estuvo a punto de igualarle un 0-3 adverso. Pero finalmente cedió y se complica muy mucho la supervivencia en la mejor liga del mundo.

Respira el Industrias Santa Coloma ante el Barça

La enorme igualdad con que se desarrolla esta especial temporada en Primera de la LNFS provoca coyunturas tales como que en zona media de la tabla pueda sentirse de cerca, más o menos, el peligro del descenso. De ello sabe, por ejemplo, el Industrias Santa Coloma, que encaraba esta vigésimo sexta jornada con apenas cuatro puntos de renta respecto del play out y seis en cuanto al descenso. En esta tesitura, el cuadro catalán recibía, nada más y nada menos, al Barça. Sin embargo, los azulgranas, que ya el pasado miércoles sufrieron para vencer al Córdoba Patrimonio de la Humanidad (1-0) en choque aplazado, no atraviesan su mejor momento. Lo cierto es que el derbi se decantó a favor de los colomenses con un apurado pero importante 3-2. De esta forma, la escuadra dirigida por Javier Rodríguez respira en la clasificación al colocar más tierra de por medio con los lugares de riesgo. Con 31 puntos obtiene por ahora un superávit de de seis en relación a la promoción de salvación y de nueve en referencia al antepenúltimo puesto y primero de los que conducen a Segunda a final de curso.

El Jaén todavía mira de reojo a la zona baja

Una de las grandes sorpresas que deja la presente temporada en la máxima categoría nacional del fútbol sala es la suya. El conjunto revelación hace no mucho tiempo y ya consagrado como uno de los aspirantes a títulos -porque logró más de uno también- completa una más que discreta temporada. Se trata del Jaén, que no sólo es incapaz de dar el salto definitivo hasta la parte alta de la clasificación, que es a la que a priori le corresponde, sino que continúa en situación de relativo peligro. Los de Dani Rodríguez todavía miran de reojo a la zona baja de la tabla. Básicamente porque con 29 puntos están sólo cuatro por encima del play out y con siete de ventaja sobre el descenso, si bien es cierto que, dada la trayectoria de los distintos equipos, muy mal han de irle el tramo final del campeonato para sentirse en verdaderos aprietos. El caso es que este fin de semana desaprovechó una magnífica oportunidad para tomar distancia y dejar más alejado a uno de los rivales a los que se antepone. Así fue al empatar ante el Ribera Navarra, que precisamente ocupa el puesto de promoción.

Crisis aguda del Jimbee Cartagena

Otro apunte significativo de esta jornada de Primera de la LNFS se produce en uno de los partidos más atractivos en agenda. No en vano, se enfrentaban dos de los rivales más potentes de la elite. Estos eran el Viña Albali Valdepeñas y el Jimbee Cartagena. Lo cierto es que el en tierras manchegas vino a confirmarse definitivamente la aguda crisis que padece el equipo departamental. La escuadra de Ciudad Real se impuso por 4-2 y elevó a cuatro los choques sin conocer la victoria de su rival. Es más, el conjunto dirigido por Duda encadena ya hasta cuatro fechas ligueras sin sumar, o lo que es lo mismo con derrota. Por el camino cayó, por ejemplo, ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y de manera muy clara: cedió por 5-1 en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Tales circunstancias relegan al club murciano a la cuarta posición de la tabla poco después de proclamarse campeón de invierno.