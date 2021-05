Prieto y el nivel de un grupo unido

Otro partido más consecutivo sumando en casa. Pasitos cortos pero certeros. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no cesa en su avance hacia la permanencia, pues más cerca se ha quedado tras el importante empate cosechado en la noche de este miércoles ante Viña Albali Valdepeñas, adversario que está peleando por entrar en la fase por el título. Un reparto de puntos que “debemos darlo por bueno”, puesto que “llevamos cuatro partidos en diez días y “el equipo ha sufrido mucho en el aspecto físico, se ha notado un poco en la pista, esa frescura de otros días”, analizaba el guardameta Alfonso Prieto.

Y es que el arquero está siendo sin duda uno de los protagonistas del buen rendimiento reciente del plantel blanquiverde, y posiblemente acabó como el mejor de su equipo en el choque ante los manchegos, acumulando varias intervenciones de auténtico mérito que impidieron a los visitantes adelantarse en el electrónico.

“En los cuatro partidos hemos dado la cara y hoy no ha sido menos, creo que ambos equipos hemos tenido ocasiones para llevarnos el partido y al final un punto que creo que es bueno y que tenemos que hacerlo mejor en O´Parrulo la semana que viene”, subrayaba el madrileño, con la vista puesta ya en la siguiente contienda.

Pero esto es mérito de todos, aunque su trabajo haya sido fundamental para el empate. En este sentido, el futbolista afirma que está “satisfecho, siempre que sea para ayudar al equipo”, aunque logicamente “me hubiese gustado quedarme con los tres puntos, haber acabado con el sufrimiento antes pero mientras sigamos con este nivel creo que llegará pronto”.

Ese objetivo no es otro que la salvación, para la cual “el equipo está aprovechando el nivel de todos y es con lo que hay que quedarse”, restándole a su vez importancia al aspecto individual pues “este es un deporte colectivo”.

Así, Prieto aseguraba que están “a un paso y hay que conseguirlo para celebrarlo juntos”, exponiendo que “prácticamente ya estamos (salvados). Sumar tres más, pero hasta que no se juegue el resto matemáticamente no estás”, y aún así, "no nos tenemos que quedar con el trabajo hecho sino con el que queda por hacer y una vez que lo consigamos nos quitaremos un peso de una temporada que ha sido muy larga”, apostilló.