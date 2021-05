Tras los méritos, busca justa recompensa

La temporada alcanza su fin. Aunque no para todos. Y no sólo en relación a los ocho primeros clasificados, que acuden como siempre al play off, sino el decimoquinto. Es consecuencia, una de las muchas, de la necesaria reorganización transitoria de todas las competiciones -y en otros casos de forma permanente-, que supusiera en esta en concreto la ampliación a 18 los clubes en liza. Con tres posiciones de descenso, una más de las habituales, por encima resta otra de promoción. Se trata del famoso play out, tan nombrado durante este curso, del que precisamente trata de huir el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. No le va a resultar sencillo, ya que el cuadro califal visita Jaén para medirse a un adversario teóricamente superior y que también desea evitar el peligro de las eliminatorias de salvación.

Méritos ha hecho de sobra hasta la fecha el conjunto blanquiverde para continuar una temporada más en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) -sería la tercera consecutiva y también de su historia-. Sin embargo, en ocasiones no basta con ello y no queda otra que mantener constancia y el sacrificio hasta el último instante. Y esto es lo que le ocurre al equipo dirigido por Josan González, que con la importante cifra de 37 puntos aún tiene que asegurar su presencia en la máxima categoría para la 2021-22. Así, lo que busca este domingo -a partir de las 18:00, horario de la totalidad de la jornada- es la justa recompensa a su trabajo. Ejemplo muy reciente tienen los califales de que “a veces la excelencia no es suficiente” pues el pasado martes debió sumar -como mínimo lograr un empate- ante ElPozo Murcia Costa Cálida y cayó.

Pero ese varapalo es asunto pasado ya, ahora la única ocupación ha de ser el triunfo en La Salobreja. De entrada, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está obligado a puntuar debido a que está igualado en la tabla con el Burela, y éste le gana el average particular. Con todo, sólo la victoria le garantiza, sin necesidad de otros resultados, su permanencia en la mejor liga del mundo. A por ello va el conjunto blanquiverde, al que su entrenador ruega que persista en su identidad de juego. “No debemos perder los valores como equipo”, señaló Josan González el viernes para recalcar además que no queda otra que “estar concentrados y ser responsables”. Como siempre aunque más que nunca en esta ocasión, ya que en juego está toda una campaña -por mucho que después quedara el play out si el desenlace es negativo- y por si fuera poco ante una escuadra de primer rango venida a menos.

El Jaén acusa, igual que sucedió con otros, el tormentoso desarrollo del campeonato con motivo de la Covid-19. En su caso por la multitud de partidos aplazados que tuvo y en consecuencia por la falta durante bastante tiempo de un mínimo ritmo competitivo. De ello supo demasiado bien el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, también muy afectado por esta problemática -aunque siempre por casos ajenos-. Sea como fuere, el plantel dirigido por Dani Rodríguez está en un trance que nadie esperaba, para nada, a principios de campaña. Los amarillos dependen de sí mismos más si cabe, ya que un empate sí les sirve al estar por encima de su rival y del Burela -el tercero dentro de la pelea-. La lucha va a ser compleja, y encima en un feudo casi inexpugnable hasta la anterior temporada. La historia ha sido otra en este sentido durante la 2020-21.

Al conjunto jiennense le ha costado muchísimo más mantener su pabellón, que dentro de poco va a ser suplido por el Olivo Arena, como un fortín. De hecho, ha sumado sólo 18 puntos de los 48 posibles como local. Esto es apenas un tercio del total, lo que abre un poco más la puerta a la esperanza del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, el cuadro califal llega con un bagaje discreto pero superior al conocido en su campaña de debut en la máxima categoría como visitante. El equipo dirigido por Josan González, eso sí, encara el choque en un momento que no es el mejor del curso pues en los últimos seis encuentros sólo ha ganado una vez y añadido cinco puntos a su casillero en la tabla. Ocho son los que ha obtenido el Jaén en ese mismo número de los partidos más próximos en el tiempo. Con todo, el conjunto blanquiverde atraviesa una etapa más destacada de juego que su adversario y cuenta con una dinámica más favorable a medio plazo. Un dato puede aportarse respecto de esta afirmación: los cordobeses han conseguido 21 puntos desde finales de febrero, dentro de un total de 45, mientras que la escuadra de la capital del Santo Reino ha logrado 15 de 42.

No es el único apunte estadístico al que bien puede aferrarse el aficionado antes de la contienda en La Salobreja. Durante la temporada mucho se ha hablado de la falta de gol del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, lo cual no deja de ser cierto. Pero con 77 tantos hay al menos otro equipo menos certero ante puerta contraria. Y es el Jaén, que ha acumulado hasta ahora 71 dianas, seis menos que el conjunto blanquiverde. A esta anotación cabe añadir otra: los califales tienen 88 goles en contra y el cuadro de la capital del Santo Reino, 92. Para quien no crea, motivos no tiene en realidad. En el vestuario, desde luego, existe plena confianza en la consecución de la victoria y de la permanencia directa, que viene a ser la justa recompensa a los méritos hechos. Por cierto, Josan González no sufre una sola baja para este decisivo duelo, que desde el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre se espera que sí sea el final.