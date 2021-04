Josan González: "Aunque sea un rival directo, no es una final"

Ganar, pero no de cualquier manera. En definitiva, esa puede ser la arenga más significativa del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de cara a su encuentro ante el UMA Antequera, rival directo por la salvación en Primera División. Ahí se enmarca la importancia del partido, que sin embargo no será absolutamente decisivo para los intereses del plantel blanquiverde. De este modo, Josan González subraya que espera “un partido muy complicado con dos equipos que van a buscar la victoria desde el principio, cada uno con sus armas”.

En lo que respecta al cuadro universitario, el técnico pontano lo define como “un rival que juega muy alegre, que ha cosechado puntos muy importantes”, pues “ganó fuera a Inter, pasó por encima de Burela”, y que juega “prácticamente sin presión, siempre salen a divertirse, muy peligroso en transición, luchan los 40 minutos. Parece que están muertos pero nunca dejan de luchar, vaya como vaya el marcador”.

Así, “sabiendo todas esas fortalezas, tenemos que hacer nuestro partido, tenemos que seguir remarcando esos factores de rendimiento que son los que nos van a hacer llegar a la victoria”, agrega Josan, recalcando que “no podemos hablar de ganar de cualquiera manera, sino de hacer nuestras cosas para ser capaces de merecer los tres puntos cuando acabe el partido”.

Un encuentro que, como se ha dicho, es muy importante, aunque “como hablamos el día de Peñíscola”, pese a que “sea un rival directo, no es una final, porque si perdemos no hemos descendido y si ganamos no estamos salvados”, puntualiza.

Por tanto, el Córdoba Patrimonio tendrá que “seguir haciendo puntos independientemente de lo que pase”, pero “obviamente hay que ser realistas y ganar nos daría mucha confianza, pero igual que a ellos, que saben que puede ser una de sus últimas balas para la permanencia y van a venir a dejarse la vida”, apostilla.