Con margen para seguir respirando

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad logró frenar en el momento justo su mala dinámica de resultados. Cuando no se podía fallar. En la cita marcada y acentuada en rojo. En el momento de la verdad, los de Josan González no erraron y consiguieron superar por 0-2 al Peñíscola, dando un salto en la clasificación y escapando de los puestos de descenso, donde, por el contrario, metían al cuadro castellonense. Y además, se llevan el golaverage. Sin duda, una jornada redonda para los intereses del conjunto blanquiverde, que se otorga así una nueva dosis de oxígeno para respirar en una clasificación muy apretada y en la que no deberán relajarse, pese a que ahora lleva otro parón por compromisos internacionales, de cara a su propósito de permanencia.

Apenas siete puntos separan al undécimo del décimo séptimo, y todo ello contando además con la irregularidad en la disputa de los partidos. Los constantes aplazamientos por casos de Covid-19 hacen que cada plantel lleve una suma distinta de compromisos disputados, lo que conlleva una completa incertidumbre de cara a las opciones reales de permanencia pese a que quedan muchos puntos por jugarse. Y ahí, el Córdoba Patrimonio tiene más margen de reacción que todos sus adversarios.

La pandemia, aunque de forma colateral, ha afectado notablemente al equipo cordobés, que ha tenido que variar la fecha de hasta nueve compromisos en lo que va de curso. Así, acumula 19 puntos en 19 partidos, lo cual le deja en la décimo quinta posición. Un bagaje que dice muy poco de su nivel real en lo clasificatorio, ya que es el club que menos partidos ha podido jugar, empatado con ElPozo Murcia.

Entre ellos cabe destacar los encuentros frente a Burela y UMA Antequera, con fecha aún por determinar, y que son adversarios directos en la zona baja. En el caso de los malagueños, tienen a día de hoy 17 puntos (penúltimos), con un partido más que los cordobeses, mientras que la entidad gallega es décimo cuarta con 21 en su casillero y otros tantos encuentros.

Asimismo, en lo que a rivales directos se refiere, el Córdoba Patrimonio tiene por delante aún que visitar las canchas del Ribera Navarra, actualmente en el décimo tercer lugar con 21 puntos y 22 partidos jugados; O´Parrulo Ferrol, descolgado con apenas 12 puntos en 21 choques; Industrias Santa Coloma, undécimo con 24 puntos en 22 duelos; y Jaén FS, duodécimo también con 24 en 21 enfrentamientos. Completaría la lista de equipos que pugnarán por salvarse el mencionado Peñíscola, que es décimo sexto con 17 en 22 encuentros.