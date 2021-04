El Córdoba Patrimonio, con números de ‘play off’ en los últimos dos meses

Está más cerca de la octava plaza, que limita la pugna por el título, que del descenso. Incluso está casi tan próximo a la zona de privilegio como de la plaza de play out. Tal circunstancia se da, como apunte a su favor de añadido, con un partido menos que un gran número de sus rivales. Quizá sea desmedido soñar con estar entre los mejores al final de temporada, que no es tal pues entra en liza el trofeo de campeón, pero hoy por hoy tiene todo el derecho a hacerlo. Claro está que lo primero es lo primero, como se suele decir, y esto no es otro asunto que la permanencia. Pero el Córdoba Patrimonio de la Humanidad puede decir ahora mismo que se sitúa más cerca del play off que del descenso. Un hecho éste que es consecuencia directísima de su magnífico estado de forma. Apenas cinco adversarios, en resumidas cuentas, mejoran los registros de los blanquiverdes en los dos últimos meses. No es más que una estadística, sí, pero deja a las claras el crecimiento del equipo dirigido por Josan González.

La comparativa en esta ocasión se establece a partir del 26 de febrero o, lo que viene a ser lo mismo, de la vigésimo segunda jornada de Primera de Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Básicamente porque entonces se impuso el cuadro califal al Peñíscola (2-0) en un duelo que significó un indiscutible punto de inflexión para el club de Vista Alegre. Por supuesto, por el condicionante de la Covid-19, la relación de cifras se hace en proporción a los partidos disputados, que no son los mismos para todos. Realizada la revisión, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad es el sexto equipo más en forma de la considerada mejor liga del mundo. Y eso que en el período analizado contó con la mayor presión del calendario que pudo verse. Todo ello con la precisión de que vio, incluso, un duelo suspendido por casos de Covid-19 en su contrario, en ese caso un Viña Albali Valdepeñas cuyos guarismos también mejora.

Desde el 26 de febrero, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad jugó nueve choques, un dato que sólo igualaron -sin el matiz comentado- el Fútbol Emotion Zaragoza y el Jaén. De estos encuentros apenas uno lo terminó con empate y tres con derrota, de forma que acumuló hasta cinco triunfos. Lo más importante, más allá de estadísticas, es que lo hizo ante rivales directos casi siempre. Goleó al Jimbee Cartagena (5-1) y venció precisamente al cuadro aragonés (1-2) en las excepciones que confirmaron la regla. Así, el conjunto blanquiverde logró un botín de 16 puntos de 27 posibles, lo que establece la suma de un 59,26% de los disputados durante este tramo competitivo. Es el detalle que le coloca como uno de los equipos más en forma en la elite, apenas por debajo de adversarios de rango indudablemente superior.

Por delante del cuadro califal se ubican, sobre todo, ElPozo Murcia Costa Cálida, con un 79,17% de los puntos, y Barça, con un 70,83%. También están en mejor situación el líder, Levante, y el Movistar Inter, ambos con un 61,90%. Dichos apuntes aportan un valor todavía más grande a la trayectoria de la plantilla dirigida por Josan González, ya que se trata de cuatro de los clubes más poderosos de la competición. Si alguien tiene la curiosidad, por cierto, al Palma Futsal y al Jimbee Cartagena les supera porque estos se hallan con porcentajes de 57,14 y 42,86 respectivamente. Dentro del aspecto anecdótico -que si se mantiene puede no serlo tanto-, el único dato relevante es que el Ribera Navarra está entre los que gozan de mejor estadística durante los dos últimos meses. Los de Tudela acumulan 16 puntos, que son los mismos que suma el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, de 24 posibles, que son tres menos de los disputados por los blanquiverdes. Así, se coloca con un 66,67% del total.

La escuadra navarra es precisamente la única en la pugna por la permanencia que se encuentra en mejor forma que el equipo dirigido por Josan González. Esto es en cierto modo un alivio para la plantilla califal, más que nada porque puede saberse en línea claramente ascendente al tiempo que el resto de los rivales a los que mayor atención presta está en guarismos más habituales de la zona baja. Los peores registros son los de los tres conjuntos que ocupan posiciones de descenso, por lo que no hay sorpresa. El Peñíscola se halla con un 28,57% de los puntos en juego desde el 26 de febrero; el BeSoccer UMA Antequera, con un ínfimo 4,17%, y O Parrulo Ferrol, que además está casi descendido ya, con un 16,67%. A todo esto cabe añadir que el Burela está lejos de la marca con apenas 8 de 21 -que es lo mismo con que cuentan Real Betis, octavo, y Osasuna Magna, próximo adversario- o que el Jaén apenas acumula 10 de 27.