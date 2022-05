El Córdoba Patrimonio, al completo para recibir al campeón de Europa

Recuperar la normalidad para afrontar el devenir del curso con las mayorías garantías posibles. Y con la libertad de elegir a tus mejores hombres. Ese es un privilegio del que no ha gozado Josan González durante buena parte de la temporada, ya que el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad se ha visto casi en todo momento lastrado por los problemas físicos. Son muchos los jugadores que, en uno u otro momento del curso, han tenido que pasar por la enfermería, algunos, incluso, durante temporadas largas. Son los casos de Jesús Rodríguez, Miguelín, Saura, Jesulito, Shimizu o Pablo del Moral. Todo ello ha imposibilitado un continuo engranaje de la plantilla blanquiverde que, pese todo, está completando un año notable. De hecho, ya se consiguió la permanencia una temporada más en Primera División, lo que no hace más que reducir la presión de la plantilla, pues ese era su propósito principal. Todo lo que venga ahora será una recompensa al buen trabajo realizado en todos los estamentos de la entidad.

En efecto, ya que el equipo está luchando por hitos históricos. Ya en la primera vuelta se quedó a una sola victoria de clasificarse para la Copa de España, y ahora el desafío pasa por pelear por una de las plazas para el play off por el título. De momento, las opciones siguen intactas, puesto que restan cinco partidos y los cordobeses se encuentran en la décima posición con 33 puntos, a solo cuatro del octavo clasificado, que es el Jaén. Por tanto, el sueño sigue muy vivo para el club de José García Román que busca pelear hasta última hora con los mejores equipos del mundo. Pero no será nada fácil el desafío, pues el calendario augura una lista de compromisos de altísimo nivel ante algunos de los mejores equipos de la categoría. Y uno de ellos, precisamente, tendrá lugar este próximo domingo (13:00), ya que el Córdoba Patrimonio recibirá en Vista Alegre nada menos que al Barça, recientemente proclamado campeón de Europa. Una condición que no es ajena para los de Josan, que ya vencieron en su día a los azulgranas días después de coronarse a nivel continental.

Con todo, eso no quita que el plantel de Jesús Velasco sea el gran favorito de la contienda, pues ha sido el gran dominador de la competición en todo momento. Así, los califas son conscientes de que necesitarán todas las armas posibles para doblegar a la escuadra catalana. Ya en el último encuentro regresó a la dinámica Shimizu, y el cuerpo técnico espera poder recuperar para esta cita a los otros dos jugadores que andaban con molestias. Según ha podido saber CORDÓPOLIS de fuentes del club, tanto Jesús Rodríguez como Pablo del Moral tienen mucha opciones de volver a la convocatoria. El cordobés ya se encuentra recuperado de una gastroenteritis, mientras que el mostoleño ha conseguido dejar atrás sus problemas musculares.