Choque de realidad

La derrota cosechada la pasada jornada en la visita al Alzira FS, colista de la Liga Nacional de Fútbol Sala, obligaba al Córdoba Patrimonio de la Humanidad a sumar una victoria en su vuelta al Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre para seguir así enganchados a la zona media-alta de la clasificación. La tarea no sería sencillo puesto que el rival sería, nada más y nada menos, que ElPozo Murcia, uno de los equipos más históricos de la categoría. Eso sí, el conjunto charcutero llegaba a Córdoba en horas bajas, tras ser apeado de la Copa del Rey con una contundente derrota de 5-0 por el eterno rival, Jimbee Cartagena, que ahondó aún más en la herida al vencerles por 2-3 en el encuentro posterior de liga regular. Eso llevó a la directiva a destituir a Javi Rodríguez, por lo que, en pleno periodo convulso en la entidad charcutera, los blanquiverdes buscarían pescar una importante victoria.

Pero desde el primer momento se pondría la tarea complicada para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. En el primer minuto de juego, el conjunto murciano se pondría por delante en el marcador aprovechando un rápido y bien elaborado contragolpe que, culminado por Niyazov, daba la ventaja a los charcuteros. El tanto sentaría como un jarro de agua fría para los de Josan González, que solo lograrían crear peligro con tiros desde fuera del área, siendo el primero peligroso protagonizado por Zequi en el minuto 3 de juego. El dominio era califal, pero las ocasiones, la velocidad, el desborde y el peligro lo aportaba ElPozo Murcia.

Así, en torno al ecuador de la primera mitad, los charcuteros gozarían de una nueva doble ocasión, clara, con la que colocar el 0-2. La primera, provocada por una grosera pérdida del Córdoba Patrimonio en salida de balón, acabaría con un nuevo tiro de Niyazov que detendría Fabio. Apenas un minuto después,, primero, tras una salida de Víctor, ElPozo Murcia tuvo la ocasión de hacer gol al repeler rápidamente el tiro. Posteriormente, Marcel tendría quizás la más clara hasta el momento, con un tiro a bocajarro que detendría Víctor con una buena intervención, tras lo cual, Niyazov, en el rebote, mandaría fuera.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad estaba maniatado y sin ideas. Aún así, Zequi tendría en sus botas el empate en el minuto 10 tras recoger un rechace de Edu, que detuvo previamente un tiro de Muhammad tras una buena conducción. El '7' blanquiverde aparecería tras la parada en el segundo palo, pero no acertaría a rematar con claridad y la mandaría directamente fuera. La ocasión despertaría a los califas, que posteriormente, con Antoniazzi y Perin, pudieron lograr el empate en dos buenas ocasiones. Sin embargo, el que lograría el gol sería ElPozo, que, a falta de dos minutos para el final de la primera mitad, aumentaría su renta. Felipe, con un potente derechazo, anotaría el 0-2 tras una protestada falta del conjunto charcutero. Así, con el 0-2, y con varias reclamas desde el banquillo local, el partido llegaría al final de los primeros 20 minutos.

Aún quedaba mucha tela por cortad y, pese al dominio murciano, el resultado era aún ajustado. Por ello, en la segunda mitad, ElPozo Murcia salió con la firme intención de sentenciar el duelo. Así, primero, avisaría Taffy con un tiro repelido por Víctor, para que finalmente, Marcel, tras un rápido contragolpe comandando por él mismo, hiciese el 0-3 picando el balón ante el guardameta local. El tanto charcutero noqueó de nuevo al Córdoba Patrimonio, que, cortocircuitado, concedió dos nuevas ocasiones por fallos en la salida de balón. Eso sí, los de Josan González pudieron hacer su primer tanto en el minuto 26, con un saque de córner que primero se estrelló con el palo, y luego repelió la defensa tras el tiro de Mykytiuk.

El Córdoba Patrimonio lo intentaba sin inspiración, apelando más al corazón que a la cabeza. Muhammad y Víctor, con sendos tiros desde fuera del área, pusieron a prueba en repetidas ocasiones a Edu, pero, de nuevo, ElPozo golpearía con precisión clínica. Así, cuando despertaba un poco el conjunto local, los charcuteros anotaron el 0-4, obra de Marcel, tras recoger un tiro de Víctor y marcar a placer sin portero. Eso sí, ya sin mucho que perder, el Córdoba Patrimonio se lanzó al ataque y, al fin, logró su perseguido gol. Lucas Perin, con un buen zurdazo escorado, anotaría el del honor para los blanquiverdes, antes de ver, tan solo un minuto después, una incomprensible y muy protestada tarjeta roja directa por cortar un contragolpe. Los ánimos estaban calmados porque, además, los trencillas no pitaron previamente penalti por una caída de Kauê en el área murciana.

La inferioridad numérica sería aprovechada sin fallo por ElPozo Murcia, que, mediante Taffy, anotaría el quinto tanto con un duro disparo desde la frontal, con el exterior, ante el que nada pudo hacer Víctor. La reacción la liderarían Pulinho y Mykytiuk, que pondrían a prueba a Edu por partida doble, sin fortuna. Atacando de cinco, Marcel lograría desde su campo el 1-6, completando así su hat-trick. Y, con el 1-6 final, sin ni siquiera un último intento de rabia y amor propio, el partido llegaría a su fin. Eso sí, al menos Josan González daría entrada al juvenil Dani en los últimos instantes del duelo, que lograría así su debut con el primer equipo blanquiverde.

Derrota clara y sin paliativos del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ante ElPozo Murcia. Los blanquiverdes no lograron ni mostrar oposición ante el conjunto charcutero, que se mostró superior en todo momento y logró una merecida goleada ante un conjunto califa irreconocible, tibio, sin ideas y blando en todos los campos de juego. Una sensación que se transmitió también a la grada de Vista Alegre, que no mostró su garra habitual. Un auténtico choque de realidad para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que suma su tercera derrota consecutiva, segunda en el campeonato liguero, y se queda a siete puntos de los puestos de play off por el título. Las miradas, de nuevo, se posan en los puestos de descenso, que se quedan a cuatro puntos de distancia.