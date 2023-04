César Velasco, el noveno cordobés que debuta con España

La selección española de fútbol sala completó este lunes su doble compromiso amistoso frente a Brasil, una doble cita en la que el combinado nacional se llevó dos duras derrotas, evidenciándose el enorme nivel que tiene el cuadro sudamericano, a día de hoy con mayor potencial que los españoles. Sea como sea, este segundo partido dejó otro aspecto destacado para el fútbol sala cordobés, ya que se estrenó con la absoluta el ala egabrense César Velasco, formado en el Córdoba Futsal y actualmente en el Jaén Paraíso Interior. Asimismo, en ambos partidos participó igualmente el menciano Boyis, un fijo para Fede Vidal.

En el primero de los choques, en el que solo actuó el de Doña Mencía, Brasil lució su pegada y la calidad individual de sus jugadores para decantar el duelo a su favor en la segunda parte, en la que mostró una gran efectividad. Dyego, Marlon, Ferrao y Pito otorgaron una contundente victoria.

Y ya en el segundo, que estuvo mucho más igualado, sí que se produjo el estreno de César. España llegó a dominar el partido hasta por 3-1. Sin embargo, en la recta final del mismo, los brasileños sacaron a relucir su mejor versión, con todos sus mejores recursos ofensivos y dieron la vuelta al partido. Pito en el 23', Arthur en el 24' y Ferrao en el 26' hicieron que se pasase casi en un abrir y cerrar de ojos del 3-1 al 3-4. Y ya en ventaja, éstos supieron manejar el ritmo del choque ante una selección española que no bajaba los brazos. En los últimos cuatro minutos lo intentó con portero-jugador, pero en una contra Marcenio hizo el 3-5 tras una gran acción de Pito. La respuesta española no se hizo esperar y Chino marcó siete segundos después, a la vuelta de un tiempo muerto, pero no fue suficiente ni para lograr el empate (4-5).