Peor imposible para el Bujalance

Peor imposible. Quizá ésta sea la mejor síntesis del encuentro esta vez. Aunque sean necesarios apuntes para enriquecer el resumen. También para aclarar un poco más la situación. En cualquier caso, el Bujalance sufre una dura derrota que es consecuencia en parte por mérito propio y en parte, por escasez de fortuna. Básicamente porque la suerte da la espalda en esta ocasión al equipo dirigido por Fermín Hidalgo en su duelo con uno de los rivales más potentes de la fase de ascenso a Segunda. Se trata de un Imperial que, sin embargo, llegara al choque tras un importante varapalo ante el Betis B. Lo cierto es que el cuadro rojillo cede por tercera jornada consecutiva, un registro insólito durante esta temporada, y lo hace de manera muy clara. Con un contundente 1-6 se imponen los murcianos, que obtienen un marcador tan favorable merced a su efectividad ofensiva en medio de determinados condicionantes.

Tras vivir un complicado partido en Melilla a causa de las bajas, con cuatro ausencias y apenas nueve futbolistas disponibles, el conjunto cordobés encaraba el choque con la ilusión de reengancharse a la pugna, al menos, por la Copa del Rey. Así, apenas unos segundos después de arrancar el partido tuvo el Bujalance su primera ocasión. Antoñito buscó puerta y obligó a Paco Pepe a intervenir. Poco después, sin alcanzar el primer minuto de juego, el Imperial comenzó su recital de efectividad ofensiva. Pepo se internó en demasía y sirvió para que Teo remachara en el segundo palo. Suponía el 0-1 un duro revés por ser prematuro y por la forma en que se produjo. Lo cierto es que vino a significar un anticipo de lo que estaba por venir, por mucho que en ese instante nadie lo esperara o imaginara en el Pepe Montalbán.

A los de Fermín Hidalgo les salió todo del revés, como se suele decir, y no estuvieron acertados en defensa al tiempo que no terminaron de encontrar redes contrarias en ataque. Mientras, el cuadro murciano, configurado para dar el salto a Segunda, sólo aguardaba los momentos oportunos para tratar de batir a Zafra. El portero repelió un disparo de Pedreño poco antes de que Patri, en una salida de córner, estableciera el 0-2. Corría el minuto 3 y el trance llevó al técnico local a pedir tiempo muerto. Aunque no sirvió de mucho pues el panorama varió escasamente. Cierto es que el Bujalance dio un paso al frente y pudo recortar diferencias, sobre todo con un intento de Antoñito que acabó en el larguero tras tocar el cancerbero visitante, Paco Pepe. Éste actuó de nuevo ante Jesús Medina, antes de que Pingu enviara por línea de fondo Quien no falló fue Pepo en el 12, cuando subió el tercer tanto murciano al electrónico.

La diana que abría todavía más distancia en el tanteador se dio después de una rápida transición, como sucedió en cierto modo en el tramo final de la primera parte por dos veces más. Los últimos minutos antes del descanso optó Fermín Hidalgo por el juego de cinco, lo que aprovechó el Imperial para desequilibrar aún más la balanza. Con la portería vacía anotaron en sendas contras Gamba y Pepo, el segundo como repetidor en materia anotadora esta tarde. Al menos, el cuadro rojillo minimizó muy ligeramente los daños gracias a un gol de Julio al filo del descanso. Tras el paso por vestuarios, no obstante, no cambió el guion de la contienda, que sumó capítulos de infortunio para el conjunto cordobés en forma de balones a la madera, como un tiro del propio Julio en el 27, y falta de contundencia atrás. Pedreño y Salva, éste de doble penalti, elevaron la ventaja del Imperial a las seis dianas con un 1-7 que maquilló Jesús Flores a menos de un minuto para la bocina.