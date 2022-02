Las bajas, el principal hándicap del Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba sufrió este sábado su tercera derrota liguera consecutiva, una racha que no vivía desde hacía tres temporadas, y ocupa actualmente la novena plaza del Grupo III de Segunda División, si bien el conjunto dirigido por Juanma Cubero tiene aún dos partidos pendientes por disputar aplazados en su día por la Covid-19 frente a Roldán B y La Algaida, que se recuperarán los días 12 de febrero y 12 de marzo, respectivamente.

El equipo cajista cayó en su última jornada en El Ejido (5-1), en lo que la jugadora María Uceda califica como "un palo gordo, aunque pienso que el resultado no resume lo que sucedió en el partido. Estamos utilizando muy pocas jugadoras y casi todo el tiempo empleamos el juego de cinco, lo que supone un riesgo bastante grande, ya que cuando sufres un robo, la portería la tienes vacía para el ataque del rival y prácticamente así fueron los cinco goles. Nos está costando mucho porque estamos en cuadro y con muchas bajas, pero las que estamos, lo damos todo y haciéndolo lo mejor posible y aún así nos cuesta".

La ala-pívot cordobesa fue precisamente la autora del único tanto del Deportivo Córdoba en El Ejido, cuando "quedaban 28 segundos, en un balón que luchó María Calañas en banda y me lo puso para empujarla a la portería, y nos dejó un poco la sensación de decir '¡por fin entra un gol!', ya que nos está costando mucho marcar. Es verdad que no sirvió para nada, pero algo te anima, que con todo lo que hemos luchado y las muchas ocasiones que hemos tenido, que al menos un gol entrara, ya que no estamos teniendo suerte de cara a puerta. Así que, en ese sentido, algo positivo nos llevamos".

A nivel individual, María Uceda sumó su tercera diana en la presente temporada, tras los tantos anotados previamente frente a Torreblanca B y Martos, un dato que la '2' deportivista califica positivamente, ya que "llevo tres goles, y eso ayuda a que poquito a poco me vaya encontrando más a gusto. Reconozco que me está costando adaptarme físicamente, también tras haber pasado la Covid-19, del que aún no me he recuperado del todo bien y por momentos me ahogo, pero insisto en que me voy encontrando mejor, con ganas y a ver si van entrando más goles".

La próxima cita de las califales será este domingo en la pista del Cádiz, adonde María asegura que "iremos con todas las ganas y confío en que nos traigamos algo positivo. Espero que nos vayamos recuperando todas para ir a muerte y pensar que los puntos se tienen que venir para Córdoba sí o sí. Nos medimos a un rival asequible y al que tenemos posibilidades de ganar, y de hecho necesitamos esa victoria para venirnos arriba y motivarnos para seguir en la pelea".