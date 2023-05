Una amarga despedida

Duelo casi intrascendente en la clasificación, y para los intereses blanquiverdes, pero lo fue prácticamente también sobre el parqué. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibía a Viña Albali Valdepeñas en la última jornada de liga, ya con los deberes hechos, aunque -en teoría- lo hacía con la ambición de cerrar un nuevo capítulo en Primera con buen sabor de boca. Era lo que se esperaba en un duelo que, desde el inicio, se jugó con una dosis extra de emotividad.

Como ya se esperaba, los prolegómenos del choque iban a servir para despedir a siete futbolistas que la próxima campaña no estarán en las filas blanquiverdes. Y de hecho, fueron minutos de muchos sentimientos, recuerdos y alguna que otra lágrima, con un Vista Alegre en pie despidiendo a jugadores que, en mayor o menor medida, se habían ganando el cariño de la grada. Especialmente sonoro fue el aplauso, como era de esperar, para Cristian Ramos y Jesús Rodríguez, los dos capitanes, cordobeses y los dos últimos supervivientes del histórico ascenso a Primera División. Pero tras esto, quedaba una contienda por delante ante uno de los mejores equipos de la LNFS.

Así de claro quedó en los primeros compases del partido, ya que la solidez califa duró apenas un minuto y medio. Y es que una pérdida de Perin propició un contragolpe de Abbasi, el cual la dejó para Pol Pacheco, que no falló ante Víctor. Había de nuevo titularidad para el joven guardameta, que apunta a poder dar un paso adelante en el primer equipo la próxima temporada. Para ello ganó galones poco después, con una gran estirada por bajo a disparo de Solano.

Sea como sea, el duelo estaba siendo un completo monopolio visitante. Los de David Ramos insistían, y mucho, con tiros lejanos. Además, el segundo no tardó mucho en llegar, pero, eso sí, fue a balón parado, en un saque de esquina en el que recibió Solano completamente solo frente a Víctor. Y el de Bujalance no falló. No había ritmo, no había tensión. Y Valdepeñas no dudó en aprovecharse de ello, convirtiendo el tercero otra vez a balón parado, y en una falta botada prácticamente en la línea de penalti.

En esas, hubo que esperar hasta los ocho minutos para ver la primera ocasión clara del partido para el Córdoba Patrimonio, la cual llegó en un robo de Lucas Bolo, tras el que él mismo se generó una contra ante el meta, pero no pudo acertar en el mano a mano. Tímidos acercamientos blanquiverdes, todo lo contrario a los manchegos, que mordían en cada acción. Así, Claudino castigó con el 0-4 en una contra en solitario. Más cuesta arriba aún- Pero quería despertar el Córdoba Patrimonio, que lo intentaba ahora con disparo lejanos, como uno de nuevo del argentino Bolo que se estrelló en el cuerpo de un defensor.

El tramo final del primer acto tuvo poca historia, más allá de que llegó el quinto de Valdepeñas, otra vez en velocidad, y que Josan González apostó por un quinteto integrado completamente por jugadores del filial para cerrar el primer capítulo del partido. Sin duda, un anticipo de lo que está por venir en la entidad. O eso dicen.

La salida de vestuarios fue mucho mejor para los blanquiverdes, que partieron con más ganas de empujar y sumaron ya acercamientos peligrosos desde el reinicio. Pero no había fortuna de cara a puerta, y tampoco atrás, pues Abbasi facturó para su cuenta particular en una salida en falso de Víctor. En el polo opuesto, la madera se ponía en medio del empeño de Joaquín por inaugurar su casillero. De un golpe amargo en un lado, a otro más en el opuesto, ya que Ivi le robó el balón a Joaquín, e hizo el 0-7.

La herida se hacía cada vez más profunda con un Valdepeñas que no relajaba la tensión en absoluto. Van camino de pelear por el título y esa ambición continuó comprobándose con más dianas sobre la meta de Víctor. Estaba siendo demasiado duro el palo. Una despedida realmente amarga, por lo que, por puro orgullo, el Córdoba Patrimonio debía reaccionar. Lo hizo, al menos, para maquillar el resultado con el 1-8 convertido por Zequi tras una buena acción de ataque. Y querían más los cordobeses, pusieron en escena el portero-jugador a falta de ocho minutos. Peor no hubo más goles en el área azulona, por contra, sí hubo uno más en la cordobesa, con lo que el duelo finalizó con 1-9.