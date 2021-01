Ródenas entra en una lista con movimientos

Más de una variación se produce en este caso. Aunque el foco se sitúa sobre una muy en concreto. Es la novedad más significativa, sin género de duda, en esta ocasión. Se trata de la inclusión de Alberto Ródenas después de apenas dos entrenamientos con sus nuevos compañeros. Porque el delantero llegado del Atlético de Madrid, de su filial para ser más exactos, entra en la lista elaborada por el entrenador del Córdoba, Pablo Alfaro, de cara al duelo con el UCAM Murcia -que se disputa el domingo a las 17:00-. El por ahora único fichaje del conjunto blanquiverde durante este mes de enero entra así en su primera convocatoria en El Arcángel. También accede Carlos Valverde tras superar su lesión al tiempo que se dan ausencias relevantes.

En efecto, el técnico califal opta por añadir al joven atacante a la expedición que ha de acudir a Murcia para pugnar con el UCAM en La Condomina. No se trata, con todo, de un hecho inesperado pues desde el principio se hacía más que previsible su citación. Aun así, no deja de ser, como es lógico, la permuta respecto de la anterior semana de mayor relevancia esta vez. Al delantero le acompaña en el apartado de novedades el veterano Carlos Valverde, ya recuperado de los problemas físicos que le impidieron enfrentarse el pasado domingo al Yeclano. Por el contrario, Djetei no está de vuelta aun cuando en los últimos días se ejercitó con normalidad junto al resto de miembros de la primera plantilla.

La lista, y esto es también digno de mención, es de 19 futbolistas. Entre ellos vuelve a estar Alberto del Moral, cuyo lugar ya es el primer equipo, así como Luismi, que tuvo opción de participar en los más recientes encuentros del conjunto blanquiverde. Con la única baja por lesión -al menos de forma conocida- de Samu Delgado, las cuentas a simple vista no salen. Fuera de la convocatoria queda Alberto Salido, cuyo futuro está fuera de El Arcángel. Sin embargo, la sorpresa llega por otro lado. Dos futbolistas son sacados de la expedición en relación al anterior choque por motivos técnicos. O eso es al menos lo aparente sin que exista informe de dolencias. Son Miguel de las Cuevas, que fue titular en los más recientes duelos ligueros, y Alain Oyarzun.