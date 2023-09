Toca resarcirse tras un agrio primer trago

Ya no hay 'peros' que valgan. Con el mercado de fichajes cerrado y la plantilla, a priori, completa, el Córdoba CF afronta su segunda jornada liguera con la intención de sumar puntos por primera vez en esta temporada. La primera jornada trajo consigo a los blanquiverdes una agria derrota ante una UD Ibiza que demostró su pegada y su rigidez en defensa, con lo que hizo sucumbir a un Córdoba CF que perdonó en exceso. Ahora, con más necesidad que hace seis días, los pupilos de Iván Ania viajan al hogar de otro de los grandes favoritos para el ascenso, el Real Murcia, para tratar de sumar de tres y comenzar en su senda del triunfo.

Iván Ania: "Estoy muy satisfecho con el equipo que tenemos"

Y es que el conjunto califal no tuvo la mejor de las suertes en la jornada inaugural. Más de once mil almas se dieron cita en el graderío de El Arcángel para presenciar un duelo ante la UD Ibiza que tuvo de todo: goles, ocasiones, paradas, dominios alternos y hasta un gol de última hora que arruinó la puesta de largo del Córdoba CF ante los suyos -eso sí, aún sin camisetas oficiales, al igual que ocurrirá en el Enrique Roca de Murcia-. Pese a ello, los de Iván Ania no lograron sumar los tres puntos en el estreno liguero y, ante una doble salida como esta ante el Real Murcia y el San Fernando la próxima semana, la necesidad de sumar de tres se antoja cada vez más importante.

Para ello, el técnico blanquiverde podrá contar con las nuevas incorporaciones en materia de fichajes cerradas por Juan Gutiérrez Juanito y el resto de la dirección deportiva. Así, tras una semana de entrenamientos, Carlos García e Iván Rodríguez ya tienen opciones de sumar minutos en tierras murcianas, al igual que Kuki Zalazar, aunque este se torna más complicado debido a las pocas sesiones de trabajo que ha tenido bajo la mirada de Ania. El que seguirá siendo baja una semana más será Cristian Delgado, aún aquejado de ciertas dolencias físicas y que cumplirá, de igual modo, su segunda semana de sanción.

El Real Murcia, por su parte, llega al duelo tras una pretemporada irregular pero que culminó con buen pie. Los de Munúa iniciaron su periodo preparatorio con un empate contra el Sheffield Wednesday, de la Championship inglesa. Tras ello, se impusieron al Damac FC de la Primera División saudí por 2-1, con goles de Iker Guarrotxena y Héctor, antes de caer derrotados ante el Real Zaragoza de Segunda División por 0-1. La irregularidad continuó ya que, tras doblegar al Santa Pola de Preferente Valenciana gracias a los tantos de Junior, Alberto González, Dani Romera y Dani Vega, el FC Cartagena de la Liga Hypermotion se impuso al Murcia por 3-1, con un solitario tanto de Dani Vega.

Pese a ello, los de Gustavo Munúa lograron finalizar el periodo preparatoria en buena forma con tres victorias. Primero, vencieron al Lorca Deportiva de Tercera RFEF gracias al doblete de Rodri Ríos, y, tras ello, hicieron lo propio contra el Águilas FC de Segunda RFEF con dianas de Pedro León y Dani Romera. Por último, en el último partido de pretemporada, el Real Murcia goleó al Orihuela CF de Segunda RFEF con goles de Pedro León, Carrillo, Carlos Rojas y Álex Rubio. Así, con este buen estado de forma, los pimentoneros se embarcaron en la temporada regular con una buena victoria ante el Recreativo Granada por 1-2, donde mostraron su capacidad de adaptación al rival así como su pegada, con Rodri Ríos, Pedro León y Dani Vega como principales peligros para los intereses blanquiverdes.