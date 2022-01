Simo, un verso libre en la maquinaria blanquiverde

Mucho se ha hablado sobre Simo Bouzaidi a lo largo de la temporada. Uno de los grandes aciertos de la dirección técnica en este verano, y que ya se ha convertido en uno de los imprescindibles en el equipo, para la afición, y también para los más pequeños. Este domingo, en el encuentro contra el Vélez, el hispano-marroquí dio otra exhibición de buen futbol, cerrando su encuentro con un nuevo tanto, esta vez de cabeza, pero también con una gran actuación y, además, confirmando su renovación como blanquiverde hasta junio de 2023.

Esta renovación ha sido uno de los temas candentes en la última semana, ya que, con el mercado invernal abierto, el extremo del Córdoba podría ser objeto de deseo de numerosos equipos de superiores categorías. Con respecto a ello, el propio Simo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, volvió a incidir en sus palabras durante las últimas fechas, reiterando que está "muy contento" y espera "seguir aquí mucho tiempo, y ojalá poner al Córdoba donde se merece". Una afirmación potente y que ilusiona a la grada con ver a Bouzaidi por muchos años más con la camiseta del Córdoba.

El encuentro contra el Vélez suponía su vigésimo partido con la zamarra blanquiverde, hecho que ampliaba su contrato un año más, hasta 2023. Sin embargo, no era algo que atormentase al hispano-marroquí, puesto que él mismo reconoció que "no tenía ni idea". "Yo firmé aquí con los ojos cerrados. Cuando se me abrieron las puertas en Córdoba, directamente acepté, incluso sin mirar el contrato", admitió. Pese a que todos esos temas los lleva su agente, volvió a subrayar, por segunda vez, en su alegría por estar en Córdoba y su compromiso con el equipo.

Su rendimiento deportivo, clave en su estancia en Córdoba

Dejando a un lado el tema de la renovación, y centrándose ya en su rendimiento deportivo, se puede ver cómo Simo está disfrutando del juego del equipo, siendo parte fundamental del mismo. Pese a que físicamente, al final del encuentro, se notaba "un poco cansado" ya que "se nota mucho el no venir entrenando y jugando partidos", lo cierto es que, al final, su gol supuso la tranquilidad para el equipo y el encarrilar un encuentro que, tras la primera mitad, parecía atrancado. "Estamos en una categoría en la que el Córdoba no se merece estar, y estamos demostrando partido a partido, junto a mis compañeros, que, si seguimos en esta línea, y si Dios quiere, a final de temporada estaremos en Las Tendillas celebrando ese esperado ascenso", aseveró.

Este buen rendimiento, unido a su vistoso juego, ha servido para que la afición cordobesista lo encumbre hasta la categoría de ídolo. Raro es el partido en el que no hay aficionados, de todas las edades, pidiéndole fotos o camisetas. "No me esperaba todo esto, y fue una sorpresa para mí el llegar aquí y caer tan bien, y que mi juego salga tan natural", afirmó, para después añadir que "esos pequeños detalles me hacen seguir motivado y seguir en la misma línea". Además, centrándose en los más pequeños, también hizo un paralelismo puesto que él también ha estado ahí, por lo sabe "lo que se siente cuando un jugador, que puede ser tu ídolo, te trata bien". "Yo intento hacer siempre lo que han hecho conmigo: tratar bien a la gente y ser humilde. Mi padre siempre me ha dicho que tengo que tener los pies en el suelo o nunca llegaría a ser jugador profesional", culminó.

El viaje a Baréin, "una experiencia muy bonita"

Ya por último, finalizando la rueda de prensa, también hubo tiempo de hablar del inminente viaje del Córdoba a Baréin. "Va a ser una experiencia muy bonita junto a mis compañeros y el cuerpo técnico, y estamos muy ilusionados por ir allí y conocer al dueño de todo esto", aseguró. Además, al seguir entrenando allí, podrán preparar el próximo encuentro, a la vez que disfrutarán de esta nueva experiencia que, además, para Simo tendrá un valor doble debido a su origen árabe. "Voy a ir a un lugar en el que la mayoría de gente es musulmana, y bueno, la verdad es que va a ser algo muy bonito el estar ahí", finalizó.