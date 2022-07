Ramón Bueno: “Estoy deseando pasar el reconocimiento y empezar a entrenar”

Una presentación siempre es un día especial para el futbolista protagonista, más si cabe si este jugador es la primera vez que sale de un filial para defender la zamarra de un club histórico como es el Córdoba CF. La entidad blanquiverde aprovechó los diferentes reconocimientos médicos realizados durante la mañana del 7 de julio para presentar a Ramón Bueno como nuevo integrante de la plantilla dirigida por Germán Crespo. El profesional natural de Burriana posó con la elástica califal en las instalaciones médicas de Ergodinámica y admitió estar “super ilusionado” por aterrizar en la capital andaluza.

Primeramente, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha desvelado qué rol ocupará Ramón Bueno a las órdenes de Germán Crespo y explica que este año sí que han logrado incorporar a un futbolista cuyo perfil defensivo es más puro. “Ramón es el 6 que más o menos buscábamos tras la salida de Toni Arranz porque el equipo buscaba un 6 posicional. La categoría es nueva, pero Ramón ha jugado una infinidad de partidos en Segunda B con el Villarreal B. Da un paso distinto, en un equipo donde se va a haber apretado por la exigencia y la afición, pero él asume este reto”. “El año pasado, Toni hacía el papel de 6, pero no era el típico pivote tradicional. Nos decidimos por Ramon porque sabemos el técnico que tenemos y a qué vamos a jugar, además de cómo juega el Villarreal B. Germán le gusta tener el balón y a eso está acostumbrado Ramón. Cubrimos esa posición que el año pasado estaba huérfana”.

Por su parte, el propio jugador se muestra “ilusionado” por vestir la camiseta del Córdoba CF y afirma que no tuvo ninguna duda a la hora de decidirse por esta opción. “Desde el primer momento sabía que si tenía que salir del Villarreal iba a venir aquí. Desde que tuve la información de que el Córdoba CF tenía interés, no lo pensé. Estoy deseando pasar el reconocimiento y comenzar a entrenar”, añade un Ramón Bueno que aterriza en territorio califal tras pasar un duro contratiempo. “Tuve una lesión grave de rodilla, que me tuvo parado bastante tiempo, pero ya la temporada pasada ya la hice normal. He trabajado estas vacaciones para empezar lo mejor posible”. Por otro lado, el canterano del submarino amarillo recalca la competitividad que existe en Primera RFEF y desvela una conversación con un exblanquiverde. “Llamé a Alberto del Moral y él estuvo super encantado de estar aquí. Me habló de la afición y de que no me lo pensase, que fuese para allá”.

La posible llegada de Diarra y un objetivo ambicioso

Mientras tanto, Juanito acompañó a Ramón Bueno en su presentación como nuevo jugador de la entidad blanquiverde y, como ya sucedió con Dragisa Gudelj, volvió a analizar la actualidad del Córdoba CF con un protagonista en concreto, el de Youssouf Diarra. “Diarra es un jugador que evidentemente gusta a la dirección deportiva pero todavía no tenemos el contrato firmado y no voy a hablar de él, pero es el jugador que buscábamos y más aún después de la negativa de Isi. No voy a entrar a valorar quién es mejor uno que otro, pero si al final se cierra creo que estaremos bastante satisfechos porque sería un jugador ocho o diez. Puede jugar de pivote defensivo, pero tiene mucha llegada y con mucho físico”, apunta un director deportivo que es ambicioso en cuanto al objetivo del club califal se refiere. “Al final tenemos claro que nos podemos acercar a lo que queremos, que es estar en la parte alta de la clasificación. Hay presupuestos altos, pero vamos a completar una plantilla para poder estar arriba. Hay equipos muy fuertes pero nuestro objetivos es intentar estar arriba”.