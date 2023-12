El poderío ofensivo del Córdoba CF aumenta el nivel

No solo está convirtiéndose en protagonista por la variedad en sus goleadores, sino que también por la cantidad que está consiguiendo sobre todo en las últimas diez jornadas, donde se ha erigido como uno de los referentes en esta estadística. El Córdoba CF era muy criticado desde la pretemporada por su poca pólvora ofensiva, dejando en el aire la posibilidad de incorporar hasta tres delanteros no sub 23 para dotar de más armas a su ataque. De hecho, esta tendencia se incrementó con el inicio liguero, pero, con el paso de las jornadas, la entidad blanquiverde destapó el tarro de las esencias en este sentido.

Y es que el Córdoba CF comenzó la temporada demostrando que este apartado no es un problema de cara al futuro, ya que los cinco goles en tan solo dos partidos refrendaba el buen trabajo de Iván Ania en cuanto a este apartado, pero, sin embargo, las dos derrotas de manera consecutiva ante San Fernando y Linares Deportivo donde tan solo consiguió un tanto, hizo que las dudas volviesen a surgir. Misma situación ocurrió cuando la entidad blanquiverde arrolló al Recreativo Granada, pero perdió una fecha después ante el Algeciras CF en el Nuevo Mirador, una irregularidad que acabó conforme las citas seguían pasando.

Esta tendencia acabó cuando, de la mano, el conjunto califal pudo demostrar su fortaleza en ambas áreas, donde ya no concedía tanto atrás y generaba cada vez más acciones de peligro hasta tal punto de que, después de esta derrota y hasta día de hoy, ha conseguido puntuar en todos los duelos. Para incidir más en esta estadística, el Córdoba CF lleva ocho encuentros de manera consecutiva marcando, al menos, un gol, lo que le ha valido para paliar ese déficit ofensivo que cosechaba desde la pretemporada y le ha servido, además, para crecer tanto deportivamente como en la clasificación.

Y es que si se mira la tabla clasificatoria del Grupo II de Primera RFEF en los últimos cinco partidos, el Córdoba CF no solo sería el líder empatado a puntos con la UD Ibiza, sino que también sería el máximo goleador, aventajando en dos goles al Castellón y en seis al cuadro ibicenco. Si se tira la mirada más atrás aún, de las diez últimas fechas, la entidad blanquiverde sería tanto el segundo equipo que más tantos anota como el segundo clasificado. Por tanto, no es de extrañar que se alabe la dinámica de una institución califal que poco a poco se está consolidando como uno de los mejores planteles del tercer escalón del fútbol español.