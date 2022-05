La “peor semana” para Juanito en el Córdoba CF

Una semana dura por todo lo que conlleva. El Córdoba CF del futuro ya está en marcha y la dirección deportiva ya ha comenzado a confeccionar la plantilla que tendrá disponible el técnico Germán Crespo para competir por primera vez en la historia en la recién creada Primera RFEF. Para ello, la entidad blanquiverde tiene que esperar a la hora de realizar los fichajes porque muchos equipos siguen compitiendo en la actualidad, por lo que, primeramente, se sucederán unas bajas muy dolorosas para este departamento del club califal. El director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha aprovechado la comparecencia por el acto de renovación de Carlos Marín para hacer un balance de la actual situación del vestuario cordobesista y ha detallado que la próxima será “la peor semana” para la dirección deportiva.

Primeramente, el dirigente blanquiverde ha dado a conocer que el club sigue buscando las renovaciones de Antonio Casas y Puga, mientras que ha especificado que la política del club “está muy clara”. “Apostamos por chicos que tienen futuro y que tienen una edad que les puede permitir crecer de la mano con el Córdoba CF. Estamos intentando la renovación de Casas y Puga. Tienen mucho margen y estamos contentos con todos. Cuando existen este tipo de cosas, hay jugadores que piensan que cuándo les tocará a ellos. El club tiene una política de ampliaciones que es la que queremos seguir. Seguimos nuestro camino y estamos contentos con todos los jugadores. Estamos en un periodo de comunicar bajas y luego vendrán las altas, pero el grupo ha competido a las mil maravillas y no te puedes quedar parado. Agradecimientos a todos los que han sido participes de este hecho y todo el mundo ha sido importante. Estamos trabajando en el futuro del Córdoba”.

Entretanto y entrando en el apartado de bajas, Juanito ya comunicó en La Jugada de Canal Sur qué jugadores acababan contrato y no continuaban, pero también ha avanzado que habrá ciertos futbolistas que siguen teniendo vínculo con la entidad, aunque puede ser que no defiendan nuevamente la zamarra califal. “No sería bueno para las dos partes revelar sus nombres y al final el club tendrá que trabajar para resolver eso. Uno de los casos era el de Bernardo Cruz que tiene contrato y lo único que no estaba reflejado en su contrato era que no tiene unas cantidades reflejadas”, mientras que se ha referido a dos casos particulares que han abandonado el Córdoba CF. “Viedma y Julio Iglesias son dos jugadores que han aportado mucho al equipo. Les dábamos algunas razones deportivas de su no continuidad, pero tanto Viedma como Julio Iglesias, cuando les ha tocado participar, han estado bien, pero la continuidad y las lesiones no le han dejado coger una buena dinámica. Han sido dos jugadores que han ayudado mucho al Córdoba CF y no creo que tengan problemas para encontrar equipo porque han demostrado su calidad para jugar en Primera o Segunda RFEF”.

Incidiendo en este tema, el director deportivo ha valorado la temporada que ha realizado Luismi, aunque le ha puesto un 'pero' en su rendimiento lejos de El Arcángel. Aun así, Juanito no ha detallado si su nombre está en la lista para no continuar en el Córdoba CF y ha afirmado que, con ello, llega “su peor semana”. “No es plato de buen gusto. Viene la peor semana de la dirección deportiva, la de comunicar bajas y rescisiones. Sentarte con un jugador que ha sido importante, pero que no continua en el proyecto. Se actúa de la forma más profesional posible y lo que tenemos claro es que tenemos que ser sinceros. El jugador necesita que le des tu opinión y tenemos que seguir nuestra metodología. Yo firmaría equivocarme lo mínimo posible. Ojalá nos puedan callar la boca y que nos den con un mazo en la cara. Lo que queremos es que el camino del Córdoba CF sea lo mejor posible y que los jugadores que se vayan lo hagan lo mejor posible allá donde vayan. Estamos muy agradecidos con estos jugadores y más aún con la temporada que han hecho”.

Por otro lado, Juanito ha adelantado que la fecha prevista para que los jugadores retornen a Córdoba estará en torno al 7 y al 10 de julio y que no habrá stage de verano, como ya afirmó González Calvo en la presentación de la campaña de abonados, aunque sí que existirán partidos amistosos en El Arcángel. “Javier -González Calvo- nos metió presión con equipos de Segunda División y estos equipos tienen ya las pretemporadas cerradas, pero lo iremos viendo. Queremos traer un equipo de la mayor categoría posible para el atractivo para la ciudad, pero queremos que haya de todo. No es necesario jugar con equipos tan grandes porque los entrenadores siempre quieren ganar”, culmina.