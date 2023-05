Manuel Mosquera: “No tenemos más tiempo, la victoria tiene que llegar mañana”

Otra bala en la recámara para gastar. Y esta, como bien se ha dicho, puede resultar casi definitiva. El Córdoba CF recuperará este miércoles el partido aplazado ante el Racing de Ferrol, en el que los blanquiverdes buscarán, al fin, la primera victoria en la etapa de Manuel Mosquera. Una que se antoja de vital importancia para no dejar escapar prácticamente cualquier opción de acercarse a la zona de ascenso. El propio técnico blanquiverde se ha referido a que deben decir que “es el partido fundamental, el que nos abre la posibilidad, con una victoria, de lograr lo que queremos, que es acercarnos al play off y atacarlo en las ultimas jornadas”. Ese es el plan establecido para el choque ante los gallegos, aunque “dije también que el partido del Dépor era fundamental por esa misma razón”, admite el coruñés, subrayando de nuevo que “otra vez no es una final, pero está claro que con una victoria te pones a tres puntos del play off”.

Otro choque de inercias en El Arcángel

Esa meta está bien marcada en la retina de Mosquera, que ha insistido en esa posibilidad de recortar puntos, puesto que solo jugarán el Ferrol, rival de la parte alta, y el propio cuadro califa. Además, “si no consigues mañana una victoria, tú ya partes las ultimas cuatro jornadas a una puntuación que ya prácticamente es insalvable”, afirma el preparador, recalcando lo de “prácticamente insalvable”, que no “insalvable”, ya que “los resultados pueden decir lo contrario, pero no quiero hacer ningún juego con esto”.

De este modo, se enfrentan el mejor equipo del 2023 ante el peor en lo que va de año, lo cual “no me dice nada ese dato”. En palabras de Mosquera, él parte “desde cero” y “cada día estamos mejorando, cada día está el equipo más fuerte. No consiguiendo la victoria, los refuerzos nos llegan desde dentro nada más, y yo lo entiendo”. Igualmente, sobre el rival explica que “es un gran equipo, siempre sólido, siempre fiable, muy bien trabajado por Cristóbal”, recordando a su vez que “en la primera vuelta tuvo lesiones de gravedad que le hicieron tambalear un mes, dos meses, tres meses, les quitó un poco del play off, y no solo lo han peleado, y lo tienen prácticamente conseguido, sino que pelean por la primera plaza. Y este partido se la podría dar”.

Sea como sea, para el entrenador blanquiverde solo importa el Córdoba CF, ya que “somos muy buen equipo para ganarle al Racing de Ferrol, pero para reforzar esto tenemos que ganar. No me preocupan los otros equipos, lo más importante para mí es el Córdoba y mis jugadores, sabiendo, faltaría más, todas las fortalezas del Racing, eso lo tenemos claro”. Asimismo, insiste en que están “cumpliendo unos procesos lógicos en el fútbol, y la victoria va a llegar, el problema es que no tenemos tiempo y mañana tenemos que ganar sí o sí. El equipo va a estar perfecto, no va a haber excusas de cansancio, unos van a empezar y otros terminarán, pero todos van a ganar con el Córdoba”, apostilla, antes de confirmar las bajas de Canario y Puga, aunque en este último caso esperará hasta mañana.