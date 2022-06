Jesús León: “La orden de echar a Oliver fue de Javier Tebas”

La actualidad del Córdoba CF SAD sigue estando en los juzgados y esta vez incluye al presidente de LaLiga, máximo organismo del fútbol español. El expresidente de la antigua SAD blanquiverde, Jesús León, ha comparecido, junto a Teodoro Brea, este jueves en la Ciudad de la Justicia con motivo del juicio frente a Bitton Sports y después de no poder asistir a la primera vista celebrada el 28 de abril de este mismo año por estar realizando el Camino de Santiago. El dirigente natural de Montoro ha cargado duramente contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, y ha admitido que esta figura le pidió expresamente en su despacho que Luis Oliver saliese del club blanquiverde.

“Aparece un equipo que está en descenso, incorporo a Luis Oliver y a Javier Tebas se le ponen los pelos de punta”. Unas palabras de un Jesús León que incidió en las diferentes amenazas de hasta 300.000 euros por expedientes que el presidente de LaLiga realizó al Córdoba CF SAD. “Luego resulta que cuando echo a Oliver, esos expedientes pasan a solamente 12.000 euros. Para saber con quién estamos jugando con todo esto”, explica un dirigente que siguió explicando este mismo tema. “Tebas me dice que al no estar Oliver en Sinosport se cambie el contrato a Bitton. Tebas me ordenó que rescindiera el contrato de Sinosport y firmase a Bitton (ambas empresas de Luis Oliver)”.

Por otro lado, el exmandatario montoreño ha asegurado que quien ordena echar a Luis Oliver de la entidad blanquiverde fue Javier Tebas. “Me veo obligado, para proteger al Córdoba CF, de llegar a un acuerdo para que no diera por culo, para que estuviera quieto, para que me dejaran en paz. Luis Oliver compró a la prensa, contrató investigadores, hackeó ordenadores... e incluso tres pagarés del Valladolid se le adjudican a Luis”.

Siguiendo en esta misma línea, Jesús León ha dicho que el presidente de LaLiga le hizo “un descenso encubierto al Córdoba CF”. “Javier Tebas me exigió que yo pusiera 150.000 euros. Me dijo: 'Jesús, esta tranquilo, que el equipo es de Segunda B'. Tuve que negociar con Oliver para que hubiera una normalidad. Cuando hay muchísimos intereses, se llega a un acuerdo de dinero”.

Entretanto, el exmandatario asegura que el 18 de julio de 2019, una vez descendido el club blanquiverde a Segunda División B, no existían los impagos y añade que, en lo referente a los pagarés antes citados, se le dieron a Luis Oliver para que viera “voluntad de pago”. “En ese momento sí era más dura la situación económica del club, pero que hubo un pago, no cabe duda, en voluntad de solucionar las cosas y que dejasen de presionarme comprando a la prensa y a los aficionados. Como estaba gestionando esa situación y estaba solo, pues se los pagué. Si no salvaba la situación con Oliver, la presión sería aún más”.

En relación a esta misma deuda, el cordobés admite que estaba acordado de que, si el equipo no baja a Segunda B, se le pagaría un millón de euros a Bitton Sports. “Si un equipo baja a Segunda B, sabe que desaparecen los ingresos vía Liga, Federación y todo. Un equipo de Segunda B vive de los patrocinios y los abonos. Negocio un millón de euros porque lo considero justo. Los derechos televisivos eran de diez millones de euros. Si se salva el equipo, doy ese millón besado”, explica.

Aun así, el 13 de julio de 2018 se hacen tres transferencias a Bitton Sports desde el Córdoba CF SAD y el propio Jesús León asevera que “ellos mismos las hicieron”. “Su equipo las hizo, mientras yo daba una rueda de prensa. Teodoro Brea estaba incluido en su equipo y él tenía las claves. No había otro que las tuviera”, añade un dirigente que recalca que Luis Oliver “no tomaba las decisiones en el Córdoba CF SAD” únicamente “las deportivas” y siempre “consultadas a mí y al consejo”.