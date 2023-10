Javi Flores: “Vengo con ilusión y ganas de sumar mi granito de arena”

Volver a casa siempre es bueno, más aún si este retorno significa quedarte por mucho tiempo. Y es que el caso de Javi Flores era complicado al final de la pasada temporada, ya que la dirección deportiva decidió no contar con sus servicios para la presente campaña regular, por lo que tenía que decidir si colgar las botas o seguir practicando el deporte de su vida lejos de su club. Sin embargo, el Córdoba CF le abrió las puertas de su oficina para desarrollar una nueva actividad blanquiverde y, después de que las ofertas no fuesen suficientes, el mago de Fátima ha decidido aceptar otro rol y ha sido presentado en la sala de prensa de El Arcángel junto al consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio.

El dirigente blanquiverde ha comenzado la comparecencia explicando que, realmente, Javi “nunca se ha ido de este club”, ya que las conversaciones llevan desde “los últimos meses” para ver cómo encajaban su figura, aunque “la actualidad del club” ha ido retrasando una decisión que estaba “clara” desde que el propio exjugador quiso “colgar las botas”. Hemos pensado que su reincorporación a la secretaría técnica puede apoyar mucho al club porque es una persona que puede transmitir el cordobesismo dentro de la estructura deportiva. Va a tener algunas funciones que aún estamos decidiendo con Raúl y Juan para ver cómo se puede afrontar. También quería que la figura de Javi Flores nos ayudara en la parte institucional para que represente al club en distintos actos. Irá también representando al club en partidos del filial. Iremos creciendo juntos y también tiene que ver cómo se va encontrando en esta situación. Ya no es jugador del Córdoba CF y yo estoy contento porque lo veo ilusionado. Estamos seguros de que estarás igual de cómodo que en tu etapa como jugador“.

Por otro lado, Antonio Fernández Monterrubio ha querido dejar claras las funciones de Javi Flores. “La primera idea cuando Javi y yo empezamos a hablar pues fue secretaría técnica. Tiene que formarse, tiene que crecer, tiene que ver cómo trabajamos, pero a mi también me gustaba esa figura dentro del área social. He hablado muchas veces de ello y tenemos que mejorar en muchos aspectos. Javi es una persona y figura reciente como jugador y capitán del equipo. Estamos haciendo programas en los colegios, presencia en las peñas y queremos trabajar en esa línea”.

Una vez finalizada la intervención de Monterrubio, Javi Flores ha tomado la palabra para apuntar que ha sido un día “extraño” porque es la primera vez que deja el fútbol para “pasarse al otro lado”. “Es un día un poco triste porque dejo de hacer lo que he hecho toda mi vida pero por otro lado también estoy muy ilusionado por formar parte del club, por estar en la secretaría deportiva. Vengo con la misma ilusión que cuando jugué mi primer partido contra el Villanueva. Vengo con ganas de sumar, de aportar mi granito de arena y de estar cerca del terreno de juego, que es lo que yo quería”, ha añadido un exjugador que también ha recalcado que quiere estar cerca de la cantera. “Quiero ver a los niños que tienen ese sueño de llegar al primer equipo y queremos que cumplan lo que yo cumplí. No hay mayor orgullo que colgar las botas aquí en el club de mi vida, lo que siempre he querido, empezar y terminar aquí. Estoy muy ilusionado de seguir aquí y gracias al fútbol por permitirme alargar mi carrera hasta los 38 años. Mee pongo a la disposición del club y de todos los trabajadores. Saben como soy, que me gusta trabajar con el equipo”.

Asimismo, el mago de Fátima ha admitido que, en una primera instancia, la intención era “seguir jugando” pero también tenía claro que su familia “estaba por delante de todo” por lo que la primera opción siempre ha sido el Córdoba CF. “La he demorado porque una de las prioridades si no salía nada era seguir aquí. Hemos estado en continuo contacto y si no se ha hecho antes es por temas de actualidad del club, pero en mi cabeza siempre estaba seguir aquí”. Por su parte, Javi Flores ha adelantado que se incorporará el próximo jueves, con la mirada puesta tanto al primer equipo como a una cantera que está viviendo unos años complicados. “Yo te doy la opinión de que los problemas que surjan no se van a solucionar de un día para otro. La cantera hay que ir puliéndola y hay que dar un paso al frente. Se estará trabajando para dar el máximo y ojalá que en unos años podamos a tener varios en el primer equipo”.

La inercia positiva de los chicos de Iván Ania

Como es natural en este tipo de ocasiones, la actualidad siempre manda y tanto el consejero delegado como al nuevo integrante de la secretaría técnica han analizado el estado de forma de la primera plantilla del Córdoba CF. De hecho, Antonio Fernández Monterrubio ha aseverado que está más contento con los “puntos”, aunque las sensaciones “no cambian” porque el equipo “compite y da la cara” a pesar de que “en algunos momentos estemos más acertados o menos”. “El partido del domingo fue importante e hicimos un gran partido contra un buen equipo. Impresionante el apoyo de la afición el domingo. La segunda parte empujó mucho al equipo y esto es una carrera de fondo. Estamos con muchos jugadores enganchados y la cosa está razonablemente bien para el momento en el que nos encontramos”.

Por su parte, Javi Flores ha apuntado que, en su opinión, el equipo “irá a más” porque es un plantel “joven, con piezas y entrenador nuevo y eso siempre cuesta de arrancar”, por lo que la afición debe darle “esa energía” que ya pudo ver ante el Recreativo de Huelva. “El otro día fue una victoria que refuerza al equipo y a la afición. He visto todos los partidos y creo que se han vaciado, que se lo han dejado todo y eso es lo que quiere la afición cordobesista. Quieren que defiendan el escudo como ellos creen que se debe defender. Al final la afición poco a poco está viendo como el equipo va a más y la victoria del otro día reforzará la relación”.

Asimismo y para terminar, el exjugador blanquiverde ha hecho balance de sus 259 partidos con el Córdoba CF dejando un claro mensaje: la ilusión desde el primero al último. “Dan para mucho todos esos partidos. El futbolista sufre más que disfruta y en Córdoba hemos sufrido más. Me quedo con muchísimos momentos, pero sobre todo con mi debut ante el Villanueva y con los ascensos de Huesca y a Primera RFEF. Nunca deberíamos haber estado en Segunda RFEF, pero no quita que estábamos allí. Son los momentos que más he disfrutado”, ha culminado.