Javi Flores: “Hay que disfrutar de estos momentos”

El 2021 se acaba y es momento de hacer balance de lo acontecido. En el caso del deporte cordobés, son muchos los actores implicados, aunque sin duda, el gran protagonista en este tramo final de año ha sido el Córdoba, quien de nuevo nuevo ha recuperado su mejor versión deportiva (e institucional) para tratar de escapar lo antes posible de la cruda realidad que vive en la cuarta categoría del fútbol español. Nadie mejor para analizar la situación de los blanquiverdes que su capitán, Javi Flores, un jugador que también ha sufrido un punto de inflexión en las últimas semanas. De hecho, el de Fátima ha ido de menos a más en la temporada, pasando de ser completamente secundario a comienzos de ésta (en gran parte, debido a las lesiones) a cerrar el año como una pieza fundamental en los esquemas de Germán Crespo.

Así, el propio jugador analiza que “hasta ahora mismo”, el balance “en lo deportivo es bueno”, ya que han hecho “una gran primera vuelta aun faltando un partido”, que se celebrará en El Arcángel frente al Velez ya en el mes de enero. Eso sí, puntualiza que “en el fútbol nada está hecho hasta que se consiguen los objetivos”, que en el caso del Córdoba claramente pasan ascender. Con todo, “el club vive una situación que no se vivía en los últimos años, con buenos resultados y una estabilidad estructural que no se vivía desde hace muchos años”, por lo que “creo que hay que disfrutar también de estos momentos, aunque estemos en una categoría que no merecemos aunque nos hayamos metido nosotros” y “vamos por el buen camino para escapar cuanto antes”, expone.

A nivel personal, el centrocampista cordobés admite estar “contento”, aunque recuerda que “el año no empezó a nivel personal siendo de lo mejor, pero sabía que, con trabajo y cuando llegaran las oportunidades, iban a salir las cosas bien”. Asimismo, en lo que respecta a la plantilla incide en que “la mezcla de veteranía con juventud siempre es buena”, resaltando que “la edad es un número, y lo que importa es el rendimiento en el césped. Yo tenía un compañero que decía que el verde es el que manda, y es verdad, el verde pone y quita a cada uno”, y “la mezcla es muy buena y cada uno aporta desde su experiencia”.

“Muchas opciones (de ascenso) pasan por sumar de tres en tres en casa, fuera de casa estamos sumando puntos pero hay campos complicados”, explica Flores, reiterando que “mientras se siga ganando en casa y sumando fuera, tenemos un alto porcentaje de conseguir el objetivo aquí en casa. Todos tenemos claro cuál es nuestro objetivo y queremos conseguirlo”.