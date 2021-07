Javi Flores: "Tenemos claro el objetivo pero hay que ir semana a semana"

De vuelta al trabajo. El Córdoba echó a andar este mismo jueves con los reconocimientos médicos, lo cual sirvió también para que diversos futbolistas hablarán públicamente después de semanas de silencio. Es tiempo de reiniciarse tras el varapalo del curso anterior y después de unas semanas de recargar las pilas. Así, la entidad está configurando un plantel lo más ambicioso posible, con numerosas caras nuevas, aunque también con piezas claves que continúan. Uno de ellos es precisamente Javi Flores, quien renovó con el club y ha sido tajante al afirmar que “ojalá sean muchas más” (temporadas), recalando que se siente “preparado y fuerte para afrontar este año que nos espera”, el cual “será un año duro porque cada vez el fútbol es más difícil, está más equilibrado”.

En lo que se refiere al objetivo, que no es otro que el ascenso a la Primera RFEF, el capitán subraya que “evidentemente siendo primeros de grupo llegas antes a la siguiente categoría, pero debemos marcarnos objetivos cortos teniendo claro que el objetivo mayor todos sabemos cuál es y a raíz de ahí nuestro objetivo tiene que ser el día 30 contra el Puente Genil, el día 1 con el Linares, el día 4 contra el Marbella y así sucesivamente”, ya que “no podemos mirar más allá porque el año pasado también se hizo así, se recalcó, se recalcó, y no ayuda mucho estar continuamente recalcando que el objetivo es ser primero o ascender. Tenemos claro el objetivo pero hay que ir pensando semana a semana”.

Ha querido ser cauto el de Fátima que también ha tenido palabras de reconocimiento para la dirección deportiva, al indicar que se está confeccionando “una plantilla muy competitiva” y “muy rápido, que eso también es importante”, pues demuestra que “había un trabajo hecho previamente y es importante empezar la pretemporada con la plantilla casi al completo y con muchas ganas de volver a empezar, a trabajar”.

Sin duda, el Córdoba será uno de los grandes favoritos al ascenso, al menos por cartel, lo cual “bien no viene a ningún equipo”, pues “siempre te das cuenta que equipos que a lo mejor ves en vídeos, ves que hacen cosas que contra nosotros no las hacen porque siempre se aplican más, compiten mejor y no es lo mismo para el resto de equipos que están arriba, pero también es bueno que la gente vea en el Córdoba lo que es, un club grande”.

Por su parte, otro de los que han intervenido ha sido Willy Ledesma, el cual ha renovado igualmente con la entidad. El ariete ha explicado que “el cuerpo te va pidiendo empezar” y que “hay que ir paso a paso, con los pies en el suelo. Somos el Córdoba y tenemos que ir a todos los campos a ganar, eso lo tenemos que saber, pero después el fútbol nos pondrá donde nos tenga que poner”, reiterando que “esta categoría es muy difícil y tenemos que ir pasito a pasito para estar lo más arriba posible”.

Sobre la plantilla ha especificado que es "gente nueva, gente de la categoría, que vendrá con muchísima ilusión y ganas de defender la camiseta del Córdoba”, aunque “las plantillas se ven en el campo y veremos donde nos pone el fútbol”. A título individual, el extremeño cuajó una excelente campaña en el plano goleador, pero “eso no sirve para nada y lo que yo intento es que el equipo triunfe porque entonces triunfamos todos y personalmente pienso siempre en eso, en el equipo y que si todos hacemos las cosas bien vamos a tener éxito seguro. Hay que mirar el primer partido de liga y ganar ese partido y luego ya ver el siguiente”.