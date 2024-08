Iván Ania: “Dentro del vestuario hay mucha ilusión por esta primera experiencia”

El Córdoba CF ya afronta su primer encuentro liguero en El Arcángel desde la vuelta a Segunda División. El coliseo ribereño ya se prepara para volver a albergar un partido de fútbol profesional con el conjunto blanquiverde como protagonista, que en esta primera ocasión recibirá a un Burgos CF que llegará con buenas sensaciones tras lograr vencer en su primer encuentro liguero ante el FC Cartagena. Aún así, la expectación es máxima y se espera una gran entrada, con presencia burgalesa también en las gradas.

Precisamente, sobre este primer rival, Iván Ania ha afirmado en la rueda de prensa previa al duelo que son “un equipo compacto, sólido y asentado en la categoría”, del que destaca el “potencial, sobre todo en los atacantes”, con jugadores como Ojeda, Sancrís o Curro, que ha tildado de diferencial en la categoría. “Todos los que participan en la parcela ofensiva tienen mucho potencia, y en la zona defensiva, lso centrales son contundentes, ganadores de duelos, con buen juego aéreo, que defienden bien el área, y con un portero que tiene mucha solvencia en la categoría”, ha explicado el asturiano.

Aún así, Ania espera que no cambie mucho la alineación con respecto a lo visto la pasada jornada, ya que “puede haber algún retoque, pero será más o menos parecida”. Así, ha culminado su análisis al afirmar que el Burgos CF es “muy compacto, no te regala nada, pero no están incómodos sin balón. Se pueden juntar, darte el balón y no sentirse incómodos”. Esa faceta, además de “tener buenos argumentos con balón, hace que sean muy buen equipo”.

Por otro lado, el Córdoba CF llegará con el mal sabor de boca de caer derrotado ante el Mirandés. “Hemos sacado una lectura clara de que hicimos muchas cosas bien, pero no nos dio para ganar”, ha aseverado el ovetense, adelantando que será “lo que nos vamos a encontrar el resto de la temporada”. Y es que él mismo ha explicado, ya desde inicios de la pretemporada, que “lo que sucede entre áreas no se refleja en el marcador”, y eso mismo sufrió el Córdoba CF en Miranda, donde fueron “muy superiores entre áreas, en juego, números y estadísticas, hicimos más tiros, tuvimos más posesión, llegamos más veces, su portero tuvo que intervenir más, pero al final, una serie de errores consecutivos nos costó el gol”.

Por lo tanto, tras analizar lo sufrido en Anduva, Ania ha querido transmitirle a su grupo que lo que deben hacer es “reforzar esa idea futbolística porque va a dar buenos resultados”, ya que fueron “superiores, pero faltó más efectividad en área rival y no conceder en nuestro área”. Esa precisamente ha sido la consigna de la semana: “Que seamos nosotros mismos. Tenemos un modelo, una idea definida, y por haber perdido el otro día en Miranda no tenemos que cambiar el plan. Tenemos que reforzar ese plan que tenemos desde el primer día de pretemporada, ya que aunque fue una derrota dolorosa que no contábamos con ella por las circunstancias del rival, sabíamos que iba a ser un partido difícil”.

“Hemos entrenado en función de lo que creemos que nos planteará el rival, pero sin perder la identidad. Tenemos argumentos de sacar un buen resultado y conseguir esa victoria que te da confianza y ilusión para crecer”, ha continuado el entrenador del Córdoba CF, que también ha querido remarcar que “para cumplir los objetivos, hay que ser muy sólido como local”. Así, en este primer duelo en El Arcángel, en esta vuelta del fútbol profesional cinco años después, existe “ilusión no solo en el entorno, sino también dentro del vestuario por esa primera experiencia”, por lo que esperan “volver a vivir un ambiente como lo que hemos dejado atrás”.

Sin Isma Ruiz, Kuki Zalazar y Soonsup-Bell

Eso sí, para este duelo, Iván Ania seguirá contando con varias bajas. Isma Ruiz y Kuki Zalazar seguirán fuera de la convocatoria, ya que “Kuki está en el proceso de recuperación del gemelo, e Isma Ruiz sigue con el golpe en la rodilla que tuvo en el último partido de pretemporada”. Así, pese a que “están evolucionando muy bien, más rápido de lo esperado, aún no está disponible”, mientras que el que sí estará sera Carlos Isaac.

Por último, uno de los temas de la rueda de prensa ha sido también el atacante inglés Soonsup-Bell. Ania ha reconocido que “le había visto en imágenes”, y su primera impresión ha sido de “mucha calidad”. Lo ha definido como “punta o extremo en las dos bandas”, y como un jugador con “sangre fría en el área, calidad en controles y conducciones”, por lo que le presagia “muy buen futuro”. La idea es “ir probándolo en los entrenos en situaciones distintas”, ya que pese a que tiene “conocimiento de sus características”, aún tiene por ver “cómo se adapta el equipo, cómo se relaciona dentro del campo”.

Por ello, ha recalcado que es “alto, espigado, con buen físico y rápido”, que viene “de ser internacional en las categorías inferiores de Inglaterra y debutar con el Chelsea”, y tiene “muy buenas condiciones”. Pese a todo, no estará disponible para el lunes, al menos de momento. “Veremos mañana, que es día laborable, sí puede estar”, pero, al ser extracomunitario, son “trámites más largos que si fuera comunitario”, por lo que “en este momento no está disponible, y veremos si puede estar”.