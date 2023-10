Iván Ania: “Hemos hecho un buen partido, para nada ha sido sencillo”

Una expulsión temprana, un estadio encendido y una reacción necesaria para que el Córdoba CF vuelva a sumar tres puntos de oro que le meten de lleno en la parte alta de la clasificación. La victoria de los pupilos de Iván Ania no se vio embarrada por la tarjeta roja a Kike Márquez en el minuto cuatro de juego, aunque, tal y como ha relatado el propio entrenador en la rueda de prensa posterior al duelo, sí que fue una circunstancia que “te trastoca todo”, aunque tuvieron la suerte de que el Mérida “también se queda con uno menos y, en igualdad, el partido cambia”. Aún con todo, el ovetense no cree que haya sido “una victoria fácil”, a pesar de que tenían “el control y una salida de balón fácil”.

Siguiendo con el análisis de la expulsión del capitán blanquiverde, Ania ha relatado que “en el descanso, tengo la sensación de que no fuimos capaces de cambiar el chip de estar con uno menos, a estar igualados”, ya que había algunas facetas que reajustar, como que “Casas se tenía que igualar con Acosta e ir más alto, y los mediocentros debían salir más y no estar tan pegados con la defensa”. Estos ajustes fueron los que introdujo el entrenador blanquiverde al descanso, y, a partir de ahí, “en la segunda parte hicimos un buen partido desde el control, generamos peligro en profundidad, pero eché de menos que hubiese sido más, ya que tenemos que ser más definitivos al espacio”. Así, poniendo de ejemplos “tanto a Carracedo como Adilson”, ya que “son dos jugadores que, si son capaces de ir al espacio, son muy difíciles de parar”. Por ello, espera que “en el futuro sigamos aprovechando esa circunstancia”.

Por otro lado, Iván Ania ha descartado que haya sido una victoria fácil, ya que “en esta categoría no hay partidos fáciles”. Por ello, ha visto que ha sido un triunfo “trabajado”, pero le da “pena haber encajado ese gol, porque el 2-0 y el 2-1 no es lo mismo, y para nosotros es muy importante dejar las porterías a cero, y me hubiese gustado haber acabado con más tranquilidad”. “Nos exigieron en ciertas sensaciones, pero hubo momentos de buen juego, hubo momentos en los que atacamos bien las espaldas, y ahí está la clave. Los goles son balones al espacio. Creo que hemos hecho un buen partido, paro para nada ha sido sencillo”, ha culminado al respecto.

Abordando el tema de la expulsión de Kike Márquez, Ania ha reconocido no haberla visto, por lo que ha recalcado que no puede opinar, aunque “el árbitro no dudo lo más mínimo”, y a él le “sorprendió que sacara tan rapido la roja”. El ovetense pudo hablar con el capitán blanquiverde en el descanso, y ha reconocido que estará “fastidiado”, porque “el partido del próximo domingo era para él especial al ser en Sanlúcar, y tenía muchísimas ganas de jugarlo”, pero no ha podido “hablar con él al final del partido”. Aún así, ha remarcado que su equipo no está “teniendo suertes con los arbitrajes”, poniendo como ejemplo el gol anulado en Algeciras y la expulsión en San Fernando. “Soy de los que piensa que, en la liga, lo te quitan te lo dan. Tienen una labor difícil, más sin VAR, por lo que centrarnos en el árbitro no me gusta, prefiero pensar solo en el rival y en nosotros mismos. El árbitro arbitra el partido pero no juega. Si estás acertado, por mucho que te quite el árbitro, no tiene influencia. No tenemos que perder energía en los árbitros”, ha afirmado el técnico ovetense.

Por último, Ania ha centrado su mirada en dos futbolistas que han sido novedad en el once inicial: Isma Ruiz y Lapeña. Sobre el centrocampista ha subrayado que “ha sido el mejor de los jugadores que ha habido sobre el campo”, que ha estado “muy acertado”, en una “papeleta que no era fácil porque venía de no ser titular”, por lo que está “muy contento porque ha dado un nivel muy alto, y cuando haces las cosas bien, él y el grupo salen beneficiados”. De igual manera, remarcado que tienen “un muy buen centro del campo”, ha ensalzado también la figura de Recio, que “cuando entró nos dio pausa y control”. Para finalizar, sobre Lapeña ha declarado que ha estado “muy bien, entrado en vigilancias y con mucha calma para iniciar”, añadiendo que “tenemos centrales diestros de muy buen nivel, Carlos García y Lapeña, y, en función de lo que necesitemos y momentos de forma, decidiremos por uno o por otro”.