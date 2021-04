Becerra sucede a Kieszek en el punto de penalti

Un récord que poca gente podrá batir. Las actuaciones individuales de Isaac Becerra al mando de la portería califa han sido discutidas en varias ocasiones, pero el guardameta catalán ha demostrado que es un arquero fiable bajo los palos y ha realizado paradas de mérito que han valido puntos muy importantes para el Córdoba. De hecho, el penalti repelido -con la cara, eso sí- en Tamaraceite valió para que la entidad blanquiverde consiguiera una victoria vital de cara a sus aspiraciones en esta segunda fase, aunque no es el primero que repele esta temporada. El ex del Girona logró detener la pena máxima ante el Real Murcia, cosechando nuevamente un triunfo vital para los intereses del equipo andaluz. Esta gesta no la repetía un portero en el club cordobés desde que Pawel Kieszek detuvo cinco penaltis en la conocida temporada 2017-18, recordada por la salvación milagrosa -y después también se supo que encubierta por deudas millonarias-.

Un Isaac Becerra que no ha podido tener la continuidad deseada durante la presente temporada. El guardameta catalán llegó en la pasada campaña al Córdoba CF como un fichaje de garantías y con la ilusión de volver a Segunda División lo antes posible. Sin embargo, la irregularidad en los resultados unido a la pandemia ha hecho que el club blanquiverde siga luchando a estas alturas por no descender a la cuarta categoría del fútbol español. Además, el arquero está viendo cómo tanto Juan Sabas en su día como Pablo Alfaro en la actualidad han estado permutando entre él y Edu Frías en la portería, aunque el rendimiento del primero en los momentos claves parece darle algo de ventaja momentáneamente. Y es que Becerra ha logrado detener dos penas máximas -ante Real Murcia (0-1) y Tamaraceite (0-1)- que han valido dos victorias importantísimas para la entidad califa.

Y es que lo de parar penaltis lo sabe y muy bien uno de los porteros más laureados de la historia reciente del Córdoba CF. Pawel Kieszek tiene actualmente el récord de mayor número de penas máximas detenidas en una misma temporada. El guardameta polaco repelió cinco de los ocho lanzamientos de penalti que le lanzaron en la temporada 2017-18, campaña marcada en la vida de toda la hinchada cordobesista, ya que el cuadro califa consiguió una salvación histórica en Segunda División -aunque fue un auténtico oasis en un desierto donde la arena era cambiada por el dinero despilfarrado-. Aun así, Becerra es el primer arquero que detiene dos penas máximas desde que Kieszek aterrizó en la provincia cordobesa.

Gracias a las actuaciones de Isaac Becerra desde el punto de penalti, el Córdoba ha conseguido dos victorias importantísimas de cara a sus aspiraciones en la segunda fase. A pesar de que la temporada ha sido catalogada por la propia directiva como un fracaso debido a que no se ha conseguido el objetivo de ascender a la categoría de plata del fútbol español, la entidad blanquiverde sigue en su particular lucha para no descender una división en la presente campaña. Y es que los chicos dirigidos por Pablo Alfaro están inmersos en la segunda etapa del curso, peleando por conseguir una plaza en la Primera RFEF durante la próxima temporada. Por ello, la pena máxima detenida por Becerra en Tamaraceite da oxígeno a unos califas que deberán seguir manteniendo el ritmo de victorias durante cinco encuentros más.