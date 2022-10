Los imprescindibles de Germán Crespo

Las rotaciones en el once inicial del Córdoba CF se han vuelto en uno de los temas a debatir en los últimos tiempos. Y no es para menos, ya que Germán Crespo, en su libreta de entrenador, no concibe el hecho de repetir un once jornada tras jornada. La variabilidad entre los titulares del conjunto blanquiverde permite que el entrenador del Córdoba CF mantenga a toda la plantilla a punto, esperando partir en el once titular en la próxima jornada. Fruto de ello, ya son 21 jugadores los que se han enfundado la elástica blanquiverde en estas primeras seis jornadas.

Un número elevado de jugadores que permite que Germán Crespo cuente con alternativas en todas y cada una de las posiciones. De esta manera, tras el último debut con la camiseta del Córdoba CF en esta temporada, protagonizado por José Alonso, ya solo restan tres jugadores por estrenarse en la actual campaña: los dos porteros, Felipe Ramos y Pablo Picón; y el lateral zurdo Ekaitz Jiménez, aún convaleciente de su lesión en la rodilla derecha. Más allá de estas tres excepciones, Crespo ha logrado que todos y cada uno de los jugadores que componen la plantilla del equipo ya hayan disfrutado de minutos.

Sin embargo, entre estos 21 jugadores, hay dos casos que destacan sobre el resto por el número de minutos acumulados hasta el momento. Y es que el entrenador granadino parece haber encontrado dos piezas fundamentales e intocables en su once titular, al menos si las circunstancias permanecen como hasta el momento. Son los casos de Carlos Marín en la portería, y José Calderón en el lateral zurdo, únicos dos jugadores que han disputado todos los minutos posibles hasta el momento. La confianza en ellos es total, y, pese a que Crespo cuente con alternativas en ambas posiciones, son los únicos futbolistas que aún no han sido afectados por las rotaciones.

En el caso de la portería, podría parecer lógico que el míster granadino no rotase, puesto que los porteros no sufren tanto desgaste físico como el resto de las posiciones. Sin embargo, tan solo basta con echar un ojo a la temporada pasada para observar que a Germán Crespo no le tiembla el pulso a la hora de rotar a sus porteros. Así, Felipe Ramos fue el portero titular al inicio de la campaña 2021-22, mientras que poco a poco, Carlos Marín se fue ganando la titularidad y haciéndose un puesto en el once titular. Ello no impidió que, con la temporada ya llegando a su fin, Crespo optase por alinear como titular a Felipe Ramos en algunos partidos, como son los casos de Panadería Pulido o Tamaraceite.

En lo que concierne al lateral zurdo, gobernado con mano de hierro hasta el momento por un Calderón que ha sorprendido por su gran nivel, lo cierto es que podría parecer que la lesión de Ekaitz Jiménez ha ayudado a este hecho. Sin embargo, ya en pretemporada se pudo observar como en el Córdoba CF B existen opciones a considerar para dar descanso al lateral sevillano. Manolillo, que debutó como blanquiverde en la mencionada pretemporada, se posicionó como uno de los prospectos a tener en cuenta para el futuro. Aun así, Germán Crespo ha decidido mantener su confianza plena en Calderón que, junto con Carlos Marín, se ha convertido en uno de los imprescindibles de este Córdoba CF.