González Calvo: “Vamos a llegar a un acuerdo rápido con el Deportivo por Isi Gómez”

Una nueva comparecencia y esta vez casi obligada una vez han pasado los últimos acontecimientos en lo que a la actualidad blanquiverde se refiere. El Córdoba CF está inmerso en la planificación deportiva de cara a una próxima participación en Primera RFEF y su objetivo no es otro que luchar por el ascenso directo a Segunda División. Por ello, la pelea por incorporar a los mejores jugadores es cada vez más intensa, midiéndose cara a cara con equipos históricos del fútbol español, como es el caso de un Deportivo de la Coruña que ya ha conseguido firmar a Gorka Santamaría y está cerca de hacerlo con Isi Gómez, dos objetivos de mercado de la entidad blanquiverde.

Una vez ocurridos estos movimientos, Javier González Calvo, dirigente del club califal, ha comparecido en el acto de clausura de la temporada 2021-22 de las escuelas deportivas de la Fundación del Córdoba CF y ha repasado la actualidad blanquiverde, comenzando por las posibles incorporaciones del primer equipo dirigido por Germán Crespo. “Estamos trabajando en ello. Vamos a intentar sacar lo menos posible en la prensa para que no se meta el Deportivo de la Coruña en el medio. El Córdoba CF defenderá los derechos que tenga y punto (sobre Isi Gómez). No creo que tardemos mucho en llegar a un acuerdo con el Deportivo de la Coruña, que lo quiere allí, y el Badajoz, que lo quiere sacar. Intentaremos llegar a un acuerdo rápido”.

Por otro lado y siguiendo con este tema, el propio presidente del Córdoba CF ha dejado claro que el club tiene una familia dueña que, económicamente, “estará mucho mejor que la del Deportivo de la Coruña”, pero eso no significa que “tengas que estar derrochando el dinero porque sí”. “Nosotros entendemos que el fútbol es otra cosa que no es solo dinero. Tenemos que convencer a los jugadores porque esto es un proyecto, una ciudad maravillosa donde vivir... Dando sueldos de mercado, aquel que no lo entienda que se vaya a otro sitio y punto”, afirma contundente.

Mientras tanto, González Calvo se ha referido al buen ritmo de la campaña de abonados y ha admitido que en el club están “contentos” con el número de abonados. “Faltan más de dos meses para que empiece la competición y estamos en la mitad del objetivo. Tarde o temprano, el 95% de los 9.200 que teníamos acabarán renovando”, culmina.