Germán Crespo: “No se le puede pedir más a esta plantilla”

Pitido final y acabó la temporada para el Córdoba CF. La entidad blanquiverde encaraba esta campaña regular sabiendo que tenía que resurgir de sus cenizas después de caer hasta la cuarta máxima categoría del fútbol español. Por ello, el vestuario califal se puso manos a la obra y, finalmente, consiguió el ascenso a Primera RFEF de una manera magnífica y hasta con cuatro jornadas de antelación. Gracias a esto, el técnico Germán Crespo tenía que incluir mini retos a su equipo para que la concentración no se esfumase, lo que ha provocado que sus chicos hayan terminado el curso liguero con una nueva victoria. De hecho, el preparador nazarí agradeció, tras el triunfo ante el Vélez CF, el esfuerzo que su escuadra ha realizado durante el presente año.

En primer lugar, el profesional granadino analizó el encuentro y admitió que el Córdoba CF había hecho un “partido completo para la temperatura que hacía”. “Se ha regado el campo diez minutos antes pero se ha secado. Han habido ocasiones para irnos con un marcador más amplio, aunque ese gol era evitable. Lo peor de estas tres últimas jornadas es que hemos encajado muchos goles, pero hemos ganado a un gran rival. Me alegro mucho por el Vélez porque le tengo mucho cariño. Hemos conseguido la victoria y ser el mejor visitante del Grupo IV”, apunta un Crespo que se ha acordado de los canteranos en el último partido de la temporada. “Jugadores que han tenido su premio. Cristian aportó mucho y hoy le quería dar el premio. Ha demostrado que ha salido al campo con todo y ha provocado el penalti. Manolillo con una ilusión muy grande y Ale Marín hace cuatro goles en tres partidos”.

Por su parte, el técnico blanquiverde hace un repaso a lo que queda antes de que el vestuario se marche a unas merecidas vacaciones, aunque advierte de que aún queda trabajo para cierto departamento dentro del Córdoba CF. “La temporada siguiente empezará a finales de agosto. El nivel de carga e intensidad será el mínimo. Hay que disfrutar de la feria y nos va a servir para que el equipo se mantenga siempre disponible. Para la dirección deportiva y para nosotros, tenemos que seguir con el trabajo para el próximo año”, asevera un preparador que apunta la dificultad que entraña confeccionar la plantilla para el próximo curso. “A mi me da pena cuando dejo a un jugador en el banquillo, imagínate cuando le tengo que decir que se va fuera. Les he dado las gracias a los jugadores por todo lo que me han dado. Cada año que pasa digo que tengo un vestuario que se comportan como si fuese una familia y el año que viene vuelvo a tenerlo. Hemos tenido una gran clase humana y el éxito del Córdoba CF este año es la familia que ha tenido dentro del vestuario”.

Por otro lado, el propio Germán Crespo ha realizado un balance de la temporada actual y ha querido poner en valor lo que ha conseguido el Córdoba CF. “Los números lo dicen todo. Han habido partidos muy buenos, otros más regulares, pero el equipo ha sabido mantener la regularidad. Es complicado porque tienes exigencia y tienes que estar arriba. Fuimos campeones de la Copa RFEF y competimos de tú a tú con el Sevilla FC. No se le puede pedir más a la plantilla. Además, yo veo más complicado lo que ha conseguido el Córdoba CF en esta categoría que en superiores porque tienes que ir a campos con dimensiones cortas, con césped artificial... Tiene mucho mérito lo que ha hecho este grupo y el cuerpo técnico está encantado. Ahora nos toca disfrutar y agradecer a todo el mundo el apoyo, en especial a mis jugadores que lo han dejado todo”, culmina.