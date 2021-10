Germán Crespo: "El equipo ha sabido entender muy bien el partido"

Una nueva victoria, aunque esta vez muy sufrida. Posiblemente, el triunfo conseguido por el Córdoba ante el San Roque en el Ciudad de Lepe haya sido el más complicado que ha logrado la entidad blanquiverde hasta la fecha. De hecho, estos tres puntos no son cualquiera y fruto de la casualidad, ya que el conjunto califal ha tenido que sobreponerse a todas las adversidades, lesiones incluidas, para afianzarse una vez más en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF con un partido menos que el resto de sus competidores. Por ello, este triunfo tiene mucho más mérito y, sobre todo, al ser en un terreno de juego muy complicado como es el ubicado en territorio onubense. Gracias a esto, el técnico Germán Crespo ha alabado, en la rueda posterior a la contienda, la actitud de sus chicos a pesar de todos los condicionantes externos como los contratiempos físicos.

Primeramente, el entrenador granadino ha realizado un balance de lo que le ha parecido el encuentro y admite que estaba "donde quería" el conjunto cordobés durante la segunda mitad. "Ha sido un partido complicado porque todos los equipos compiten muy bien. Esto ha sido una auténtica fiesta. Me ha encantado ver a la afición porque es muy respetuosa que anima cada uno a su equipo. Quizás en la primera parte haya faltado hacerse un poco con el dominio del balón, pero también es verdad que la presión del San Roque era alta y nos ha costado un poco. A pesar de esto, hemos tenido los dos disparos de Javi que ha sacado muy bien el portero. En la segunda parte hemos tenido el partido donde queríamos. Hemos tenido las ocasiones claras para hacer aún más goles e incluso teníamos la oportunidad de generar también más", añade un granadino que también recalca que la puesta en escena de su rival era difícil de sostener. "Al final es complicado mantener la intensidad. La gasolina no te puede durar 70 o 80 minutos. Nosotros también jugamos con que los equipos rivales, durante la segunda parte, bajen su intensidad hasta niveles mínimos y eso lo intentamos aprovechar. Ya en la segunda parte nos hemos hecho con el balón. Nos llevamos tres puntos muy importantes".

Por otro lado, Crespo ha incidido en el recambio de un jugador con el que saltaban las alarmas cuando dejaba su sitio en el descanso del primer periodo, aunque todo esta premeditado desde un primer momento. "Toni Arranz venía de mucho tiempo sin competir, el campo estaba muy pesado y habíamos pensado en darle 45 o 60 minutos. Hemos visto como estaba el campo de pesado y hemos decidido darle tan solo 45 minutos. Ha estado mucho tiempo lesionado y no tiene la frescura que tienen los demás". Mientras tanto, el técnico califal explica que ha habido "mucho juego directo en la primera mitad" y que su plantel "ha sabido entender muy bien el partido". "Lo bueno que tiene el equipo es que, a pesar de todas las bajas que hemos tenido, el que tiene la suerte de salir en el once compite muy bien y quien sale desde el banquillo se lo deja todo. Eso al final te da un plus extra. Ya he dicho en semanas anteriores que hay que aprovechar las dinámicas. Lo mejor es alargarla lo máximo posible porque seguro que llegarán malos momentos. Por eso, hay que tener ventaja con los demás clasificados para que esa mala dinámica no sea tan grave".

Un Germán Crespo que ha finalizado la rueda de prensa valorando el esfuerzo del San Roque y augura un buen final de temporada para este plantel. "Es un equipo que conozco perfectamente. Es verdad que su arranque fue malo y que han ido de menos a más. Son jugadores nuevos en una categoría nueva. El equipo tiene mimbres para no sufrir. Tiene calidad en el mediocampo y mucha rapidez por banda. Luego tiene dos delanteros que tienen gol. En la segunda vuelta seguramente esté entre los diez primeros clasificados", culmina.