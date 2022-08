Germán Crespo: “El equipo hoy ha mantenido más concentración atrás”

Nuevo duelo de pretemporada ante un equipo de superior categoría para el Córdoba CF, y, de nuevo, buenas sensaciones para la escuadra de Germán Crespo. Y es que, tras caer en el último enfrentamiento de preparación ante el Sevilla Atlético, al técnico granadino se le ha visto más exigente en los entrenamientos, en busca de mejorar la imagen mostrada ante el filial hispalense. Ahora, tras el empate a uno logrado ante el Villarreal B, el entrenador del Córdoba CF ha recordado que se ha visto a un equipo blanquiverde “con ratos mejores y peores”, como suele ser habitual en las pretemporadas.

Un Córdoba CF que no desentona

“En este caso, la segunda parte ha sido muchísimo más buena que la primera, ya que los jugadores sabían que hoy iban a tener más minutos, por lo que se han dosificado un poco y no han sido tan verticales”, ha explicado Crespo en la rueda de prensa posterior al encuentro, antes de apuntar que “cuando estaban más cansados, los siguientes quince minutos, ya en la segunda mitad, han sido muy buenos”. Y es que estas son las coas que ocurren en las pretemporadas, “hay momentos en los que dominas el balón, pero en frente tienes, al final, a un rival que empieza la liga en poco tiempo, por lo que tienen más trabajo y velocidad que tú”, ha apuntado el granadino.

Sin embargo, también hay lecturas positivas, ya que ha estimado que su equipo ha “reaccionado bien después del gol, aunque ha faltado algo de profundidad y terminar las jugadas, cosa que sí hemos tenido en el segundo tiempo: hemos dado velocidad al balón, hemos sido verticales, y hemos hecho un gol y otro que se ha anulado”. Y es que la reaccion ha sido evidente tras el descanso, después de una primera mitad en la que “los jugadores se han medido un poco en esos primeros minutos, y al saber que les quedaban quince minutos, ha habido una diferencia muy grande”. Pese a todo, eso no debería de afectar al futuro ya que “será todo muy diferente cuando entremos en la competición, y tengamos más minutos en las piernas para mantener esa regularidad”.

Por otro lado, también los suplentes han aportado mucho en la última media hora de juego, siguiendo con la dinámica vista la pasada temporada. “El año pasado hacíamos cambios en el once, metíamos a gente de refresco, y todos aportaban y sumaban, por lo que esperemos que dure”, ha afirmado Crespo. Y es que, en la pretemporada, todos apuntan a “querer jugar en ese once inicial del primer partido”, por lo que todos se exigen más y, al final, “los beneficiados somos el cuerpo técnico y la grada, que han podido disfrutar de un partido en el que su equipo ha buscado la victoria hasta el pitido final”. Quizás el único pero que ha podido verse ha sido el de Carracedo, que se ha tenido que retirar del terreno de juego antes de tiempo. “Ha sido por el césped, un trozo se ha levantado y se ha doblado el tobillo”, ha explicado Crespo. Sin embargo, se ha mostrado confiado ya que ha afirmado que no cree “que tenga mucha importancia”.

De esta manera, el técnico del Córdoba CF ha concluido la rueda de prensa reconociendo que se ha sentido satisfecho, ya que ha logrado que el Villarreal B “no nos haya generado mucho”, aunque “es verdad que han tenido un par de contras: la del gol, que lo he visto en fuera de juego, y en otro mano a mano al que ha llegado bien Ramón -Bueno-”. Y es que ese ha sido uno de los puntos en los que más ha insistido Crespo durante la semana. “Buscábamos que, si encajábamos goles, fuese por mérito del rival y no demérito nuestro. Los tres goles que hemos encajado esta temporada eran evitables, y creo que el equipo hoy ha mantenido más concentración atrás, y esas vigilancias en defensa han sido muy buenas por lo que en esa segunda parte no han tenido llegadas”, ha concluido.