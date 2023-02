Germán Crespo: “El equipo está con ganas de que llegue el partido”

Un autentico partidazo para revertir la dinámica. El Arcángel se viste de gala para recibir a uno de los combinados más potentes del Grupo I de Primera RFEF. El Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco vuelve al feudo ribereño ocho años después, y lo hace con la vitola de ser uno de los rivales directos del Córdoba CF en ese ahínco por lograr el ascenso a Segunda División. El filial merengue, actualmente en segunda posición, tan solo aventaja a los blanquiverdes en un punto, mientras que los de Germán Crespo, con las vistas puestas en el liderato, tratarán de doblegar a los madridistas para así alcanzar el liderato de la categoría.

El Córdoba CF se encomienda a El Arcángel frente al Real Madrid Castilla

En este contexto, Germán Crespo ha comparecido ante los medios para hablar del encuentro, un encuentro que espera que sea como los que le esperan durante toda la segunda vuelta, ya que deben “recibir a todos los equipos de arriba”, y en este caso “es el Real Madrid Castilla, que lleva muchas jornadas sin una derrota”, por lo que espera “un partido de los que gustan”. Y es que, para el preparador granadino, “en el momento en el que estamos ahora, preferimos este tipo de partidos que un enfrentamiento contra un rival de mitad de tabla”, ya que esperan “un equipo que va a jugar alegre, y que motiva por todo, por ser el equipo que es, y por el ambiente que va a haber en la grada, que nos va a dar un plus extra”. Se espera cerca de 20.000 espectadores en las gradas del coliseo ribereño, por lo que ha enfatizado Crespo que “si hubiésemos elegido un partido para darle la vuelta a la dinámica negativa, hubiese sido este”.

De esta manera, ya hablando del rival, ha explicado que “de los equipos que estamos arriba, son los más regulares ya que no han tenido ese bache de resultados negativos continuos”, aunque también ha apuntado que “si están a tan solo un punto de nosotros, es porque, aunque no han tenido esas tres, cuatro o cinco semanas de resultados negativos, sí que en las primeras diez o doce jornadas no sumaban de tres en tres”, y es algo que se aprecia en la actualidad ya que “en las últimas cuatro jornadas lleva, cuatro empates, no han conseguido ninguna victoria, y eso muestra lo complicado que es ganar”.

Y es que esa es, precisamente, una de las claves de esta segunda vuelta en la Primera RFEF: la dificultad para ganar. Lo ha vivido el Córdoba CF y también el Castilla que, aunque tan solo haya perdido dos encuentros, “en muchos partidos se han adelantado en el marcador y luego no han acabado sumando los tres puntos”, ha explicado Crespo, ejemplificando con los partidos ante Ceuta, Racing de Ferrol, Pontevedra y Alcorcón. Por lo tanto, espera “un equipo joven, con mucha calidad”, al que intentarán “hacerles el partido complicado desde el primer minuto e intentar que no se adelanten en el marcador”, porque “es un equipo peligroso, con mucha verticalidad a la contra”. Así pues, el plan es “salir intensos desde el primer minuto, y a ver si tenemos la suerte que tuvimos allí de adelantarnos en el marcador y hacerles un partido largo”, ya que, en ese caso, “el ambiente nos va a llevar en volandas. Estar arropados por un estadio prácticamente lleno a cualquier jugador le motiva, y si encima el resultado es a favor, más todavía”.

Sobre posibles cambios en el once del Real Madrid Castilla por las bajas que acusan, el preparador granadino ha recordado que es “un equipo con una plantilla muy completa”, y que “se ha demostrado que, cuando tenían bajas, los que han salido lo han hecho bien”. Por lo tanto, pese a los cambios que pueda esperar, Crespo ha trabajado “sobre el partido que vimos allí en la ida, porque creo que va a ser el mismo planteamiento”, sabiendo que “tienen bajas importantes”, pero también recambios de calidad. “Hay jugadores que están teniendo menos minutos, y seguro que, si le dan la oportunidad de estar mañana, con la calidad que tiene ese equipo, las bajas no se van a notar, salvo la de Arribas, que está siendo su goleador este año”.

“Todos quieren estar en el once y tener minutos”

Fijando ya la mirada en su propio equipo, el entrenador del Córdoba CF ha recordado que tiene un grupo que “trabaja muy bien”, hecho que se aprecia en los entrenamientos, aunque “en las últimas semanas no hemos transmitido esa alegría en los partidos”. Sin embargo, durante esta semana, las informaciones sobre la buena respuesta de la afición hace que “la motivación sea extra” en un equipo que “ya el pasado domingo en Salamanca se vio un poco al equipo que estábamos siendo en esas primeras jornadas generando ocasiones de gol, pero nos faltó esa frescura y esa toma de decisiones que hay cuando acompañan los resultados”. Pese a ello, Crespo ha subrayado que “esta semana se ve al equipo con ganas de que llegue el partido, lo han demostrado en los entrenamientos, y todos quieren estar en el once y tener minutos, porque va a ser un partido de los más bonitos que se pueden ver en esta categoría”.

Tan solo Willy Ledesma y Ekaitz Jiménez serán bajas, aunque ha reconocido que “ahora mismo podrían llegar, pero no tienen esa seguridad”, por lo que prefiere “ir tranquilos porque son dos lesiones importantes, y no queremos una recaída”. “No vamos a forzar, sabiendo que tenemos jugadores con cuatro tarjetas, y queremos llegar lo mejor posible a este partido y a los siguientes que nos vienen”, ha añadido el técnico. Aún así, también ha confesado que “va a haber cambios” en el once, ya que las más recientes incorporaciones, durante la semana, “sí han podido trabajar conceptos”, y, aunque “no lo van a tener todo claro”, “son jugadores que han venido para sumar”, por lo que “el abanico de posibilidades ahora es más grande, en cuanto a poder hacer una alineación o poder hacer unos cambios que con respecto a hace algunas semanas”.

Para culminar, Crespo también ha sido cuestionado sobre sus sensaciones propias tras un complicado mes de enero, a lo que ha explicado que está “más tranquilo”, ya que ahora “trabajas con la gente y todo el mundo piensa solo en el partido del fin de semana, y eso da seguridad”. Y es que ha podido observar que “todos los jugadores que tienes en plantilla sabes que lo que quieren es estar en el once titular, y para ello trabajan”, y que “cuando tienes la cabeza puesta en otro sitio o en esa posible salida, no se trabaja igual”. Así, “esta semana, donde ya teníamos el equipo completo y cerrado, se ha notado que todo el mundo quiere salir mañana de inicio, y ahí radica lo complicado, en pensar qué posible once puede salir mañana de inicio”.