Germán Crespo: “Estamos contentos porque hemos competido bien”

Sobre el césped del Estadio Nacional de Baréin atendió Germán Crespo a la prensa al finalizar el primer encuentro del stage invernal en tierras asiáticas, saldado con una convincente victoria por 1-3. El doblete de Antonio Casas, y el solitario tanto de De las Cuevas -todos ellos goles de bella factura- cerraron la cuenta blanquiverde en un partido al que, según su propio técnico, el Córdoba salió "muy bien en los primeros minutos, generando ocasiones como ese uno contra uno que ha tenido Casas", aunque "luego ha habido un momento en el que nos hemos relajado un poco". Es lo normal en estos encuentros amistosos, ya que "no se le puede meter el mismo ritmo e intensidad que en un partido de competición porque, al final, tenemos otro partido en tres días y lo que queríamos intentar era evitar tener lesiones".

Pese a todo ello, el análisis del técnico sigue siendo positivo, sobre todo porque el equipo "ha hecho tres goles y ha generado muchísimos ocasiones, que nos había faltado en los partidos fuera de casa". "Estamos contentos porque, al final, hemos competido bien y se ha conseguido una victoria, que para eso veníamos. Teníamos la intención de ganar en este primer partido porque, al tener un número de jugadores más corto del habitual, al siguiente encuentro vamos a tener bastantes dificultades", concluyó el míster.

Por otro lado, las lesiones de Felipe Ramos y José Alonso han sido las dos notas negativas del encuentro, aunque parece que finalmente no serán graves. Felipe, por su lado, ha recibido un golpe en la costilla y le costaba respirar, y, aunque el dolor aumente en frío, "lo importante es que no hay ni fisura ni nada", por lo que no debería haber mayores problemas. El otro perjudicado, José Alonso, llegaba al encuentro con molestias en el abductor, y se ha visto afectado en los últimos minutos, sobre todo a consecuencia del pesado estado del césped. Sin embargo, según Crespo, "parece que tampoco es nada grave, una sobrecarga y ya está, por lo que tendremos que intentar no forzarlos para el siguiente partido, y esperemos que no sean lesiones importantes, que parece que no".

Ya para finalizar, el técnico blanquiverde adelantó que en los próximos días la plantilla blanquiverde podrá disfrutar de un descanso ya que "han tenido que jugar jugadores bastantes minutos, y no esperábamos que el campo estuviese tan pesado. Vamos a recuperar en estos dos días lo mejor posible y afrontaremos el siguiente partido con la misma idea: intentar conseguir la victoria". "Intentaremos llevarnos los dos partidos, pero ya digo, es un encuentro en pocas horas y vamos a intentar que la gente llegue fresca pero sin correr el riesgo de posibles lesiones que nos perjudiquen en la competición", concluyó el preparador. El Córdoba gana ya sea en España o a 7.000 kilómetros de distancia, demostrando así el buen estado de forma que atraviesa ahora mismo el equipo dirigido por Germán Crespo.