Germán Crespo: “Afrontamos el partido con la ilusión de terminar bien la primera vuelta”

Vuelve el fútbol, y vuelve el Córdoba CF a la competición. Tras el extraño parón navideño -dividido en dos tandas- típico de estas alturas de la temporada, el club blanquiverde vuelve al ruedo y lo hace con la firme intención de culminar una primera vuelta de ensueño. Con siete puntos de margen con respecto al segundo clasificado, los pupilos de Germán Crespo tratarán de seguir con la buena dinámica en casa y así distanciarse, aún más, del resto de la tabla. Así lo ha expuesto el propio preparador granadino en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que ha comenzado afirmando que, desde el equipo, se afronta el encuentro "con la ilusión de terminar la primera vuelta bien, sumar tres puntos, seguir con la dinámica positiva en casa, e irnos a un parón en el calendario". Un parón que Germán Crespo hubiese preferido tenerlo antes, junto al descanso navideño, para así "no parar una vez entres en competición". Pero finalmente así lo dispuso la RFEF, y solo queda que el Córdoba se centre en sumar de tres antes de su viaje a Baréin planificado para la próxima semana.

El mencionado viaje constará de dos encuentros en tierras bareiníes, con sus correspondientes entrenamientos. "Es un viaje largo, pero ya está todo planificado, entrenamientos y encuentros, que serán el viernes y el lunes. Y el mismo lunes, tras el partido, partiremos de vuelta hacia Córdoba", ha explicado Crespo.

Volviendo al partido frente al Vélez, el Córdoba podrá, al fin, contar con la práctica totalidad de su plantilla, tras una primera vuelta complicada en lo relacionado a la enfermería. "Está todo el mundo, salvo Puga y Alonso por sanción", ha expuesto el preparador granadino, antes de añadir que "con José Alonso, como sabemos que ni esta semana ni la que viene hay competición, hemos querido que vaya poco a poco e intentar recuperarlo para el Xerez Deportivo". Por lo tanto, salvo las bajas de larga duración de Samu Delgado y Meléndez, y con la duda de Viedma, el cuerpo técnico blanquiverde podrá organizar una convocatoria prácticamente sin ausencias.

Una de las preocupaciones candentes en la actualidad, tanto en el seno blanquiverde como en la sociedad general, son los positivos por la Covid-19. El protocolo exige que el jugador tenga una prueba negativa para poder jugar, y, ante el aumento de casos, muchos equipos están sufriendo numerosas bajas en sus plantillas. Sin embargo, el Córdoba es uno de los pocos equipos que apenas ha sufrido cambios, con solo los casos recientes del propio Germán Crespo y su segundo. Ante el peligro de que se vuelvan a jugar los partidos a puerta cerrada ante esta situación, el preparador blanquiverde ha aseverado que "si algo fuerte tiene este equipo, es lo que tenemos los domingos en la grada, por lo que está claro que nos perjudicaría mucho".

La mencionada baja de Alonso por sanción abrirá un puesto en el once, ya sea para Bernardo o para Visus. "Tenemos tres posibilidades para dos puestos, y estamos valorando lo que se ha hecho en las últimas semanas, y, a partir de ahí, elegiremos a los dos jugadores que lleguen mejor al partido", ha afirmado. Además, ha querido recordar que "lo bueno que tiene el grupo es que, a la hora de elegir, hemos tenido la tranquilidad de que el jugador que ha tenido la suerte de salir en el once ha cumplido a la perfección", por lo que el rendimiento, a priori, está garantizado.

También ha habido tiempo de analizar al Vélez, un equipo con un buen potencial ofensivo y que puede complicarle las cosas al Córdoba. "Es un rival, como el Ceuta, que viene en dinámica muy positiva, aunque no empezaron todo lo bien que hubiesen querido. Está sacando números importantes en casa, aunque fuera le está costando, pero eso al final nos pasa a todo el mundo". También ha añadido que "es un equipo ofensivamente bueno, con jugadores con mucho gol. Te pueden matar si tienes errores en la salida de balón, ya que tienen dos o tres jugadores con números importantes. Sabemos que va a ser un partido que podemos dominar, pero si cometemos errores en la salida puede peligrar el resultado".

Para el Vélez, el primer objetivo era la permanencia, "pero se han visto ahí arriba y se han reforzado para intentar llegar a play off", por lo que no será sencillo para los blanquiverdes. "Cualquiera te puede hacer daño, pero tenemos muchísima confianza en nuestro juego. Se lo dije ayer a los jugadores. Cuando llegas de un parón navideño, cuesta trabajo llegar bien y adaptarse, pero el equipo ha trabajado como si no hubiera habido descanso", ha explicado el entrenador califal.

Por último, en lo referido al mercado invernal, que sigue abierto en el fútbol español, Crespo no quiere cerrar ninguna puerta, aunque ya ha reiterado en numerosas ocasiones que está contento con la actual plantilla. "Creo que tenemos una plantilla amplia para hacer una segunda vuelta con números parecidos a la primera", ha reconocido, aunque "siempre que el mercado esté abierto puede haber movimiento". El buen reparto de minutos entre toda la plantilla blanquiverde le hace presagiar al míster que "ningún jugador quiere salir", pero "puede ser que tengan ofertas en las próximas semanas". "Yo estoy contengo con lo que tenemos, pero mientras el mercado esté abierto se puede presentar cualquier cosa", ha concluido, finalizando así la conferencia previa al encuentro frente al Vélez. El Córdoba ya se encuentra preparado y con todas las armas listas para poder cerrar la primera vuelta de la mejor manera posible. El Vélez y El Arcángel esperan, y el club blanquiverde tratará de brindar un espectáculo al nivel de lo visto durante estos primeros meses de competición.