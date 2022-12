El Deportivo de La Coruña, un rival hecho para ascender

Una vez más, el Córdoba CF será el protagonista del partidazo de la jornada en el tercer escalón del fútbol español. El Grupo I de Primera RFEF está repleto de clubes con mucha solera en el fútbol español y dos de ellos se enfrentarán este sábado en un duelo crucial tanto para los intereses de unos como de los otros. El Deportivo de La Coruña recibirá este fin de semana al cuadro blanquiverde en Riazor en un choque donde el conjunto coruñés tratará de, por un lado, recortar la distancia que, hasta el momento, mantiene la entidad califal, mientras que, por el otro, posicionarse como un candidato para esa primera plaza de la tabla clasificatoria.

El Córdoba CF y un dulce recuerdo de Riazor

Saber más

En primera instancia, el Deportivo de La Coruña sufrió un duro varapalo a lo largo del play off celebrado durante el curso pasado en su estadio. El conjunto gallego tenía el privilegio de disputar dicha promoción a Segunda División en Riazor y llegó a la gran final frente al Albacete. En aquel encuentro, el plantel dirigido por Borja Jiménez se adelantó en el marcador gracias a un buen tanto de Mario Soriano y el recinto gallego estaba ya celebrando el ascenso, hasta que Alberto Jiménez forzó la prórroga en el minuto 83 y Jordi Sánchez le dio un ascenso increíble a la escuadra manchega en el añadido, mientras que, a la larga, provocó una profunda revolución en un plantel coruñés que sufrió 15 bajas en el mercado estival.

El verano ha sido muy complicado para una entidad gallega que vio como no tenían la intención de retener a Rafa de Vicente, Héctor, Aguirre, Miku, Calavera, Alberto Sánchez, Víctor García, Carlos Donce, Yago Gandoy, William, Jorge Valín, Álvaro Rey, Trigueros, Juerguen y Noel López, a la par que ha sufrido la retirada de Ibai Gómez durante la primera vuelta del campeonato regular. En su lugar, la dirección deportiva del Deportivo de La Coruña ha firmado a Martínez, Svensson, Kuki Zalazar, Rubén Díez, Retuerta, Raúl Carnero, Roberto Olabe, Gorka Santamaría, Edu Sousa, Isi y Víctor Narro. Una plantilla con calidad para optar a todo, aunque los resultados no están terminando de llegar.

Aun así, la temporada regular para el Deportivo de La Coruña no comenzó del todo mal, con dos victorias consecutivas ante Real Balompédica Linense y AD Mérida que le permitieron asentarse en la zona cabecera del Grupo I de Primera RFEF. Sin embargo, el doble empate posterior frente a Pontevedra y Celta de Vigo B ya provocó que viese la primera posición desde una zona más lejana. De hecho, esta mala dinámica la acució aún más con la derrota ante el San Fernando y el empate frente al Rayo Majadahonda, haciendo que las victorias ante CF Talavera y Linares Deportivo fuesen simbólicas en un primer momento.

En esta racha más negativa, la dirección deportiva del club coruñés decidió que era oportuno la rescisión del técnico Borja Jiménez y anunciar la llegada de un Óscar Cano que, a pesar de sucumbir frente al Real Madrid Castilla, no ha conocido la derrota en el tramo liguero, venciendo a San Sebastián de los Reyes, Algeciras y Fuenlabrada, a la par que logró un meritorio empate ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Esta última dinámica positiva le ha permitido acceder nuevamente al play off de ascenso a Segunda División y en la actualidad tendrá un duro desafío frente al Córdoba CF para recortarle distancia al líder del Grupo I.