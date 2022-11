Se cumple un año del título de Copa RFEF para el Córdoba CF

Un año desde que un jugador blanquiverde -y cordobés, por cierto- levantase al cielo de Córdoba un título por primera vez en mucho tiempo. La espera fue eterna, pero mereció la pena por el camino y por todo lo que significó después. El Córdoba CF pasó por una época muy complicada en el pasado reciente, bajando hasta la cuarta categoría del fútbol español y a punto de desaparecer por la situación extradeportiva vivida a causa de las malas gestiones de determinados mandatarios. Sin embargo, la llegada de Infinity a la cúpula califa supuso un punto de inflexión en cuanto a su salud económica se refiere y rápidamente las buenas sensaciones se trasladaron al campo.

La temporada pasada -la primera con Germán Crespo en el banquillo desde el inicio- comenzó de una manera inmejorable, alzándose con el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF y, finalmente, no lo soltó durante todo el tramo regular, consiguiendo el más que conocido ascenso directo a Primera RFEF. Sin embargo, no es el único éxito que el cuadro blanquiverde consiguió durante la anterior campaña liguera. El Córdoba CF tenía que participar en la Copa RFEF y llegar, como mínimo, a una ronda específica para poder estar en la siguiente edición de la Copa del Rey, lo que no se imaginaría es que llegaría a levantar dicho trofeo.

El periplo califa en esta competición dio su particular pistoletazo de salida visitando el Municipal de la Línea de la Concepción. Los chicos dirigidos por Germán Crespo se enfrentaron a la Real Balompédica Linense, equipo que, por aquel entonces, era de superior categoría a un Córdoba CF que no le importó esta diferencia y venció sin problemas aparentes merced a los tantos de Antonio Casas, Simo y Willy Ledesma. A partir de aquí, la entidad blanquiverde se enfrentó a clubes de inferior división, comenzando por un correoso Juventud de Torremolinos que le puso las cosas complicadas a una escuadra cordobesa que logró doblegarles en tierras malagueñas por 1-2.

Una vez inmerso en los cuartos de final, el plantel blanquiverde tuvo que vencer al Xerez CD como visitante nuevamente para asegurar su presencia en las semifinales y en la siguiente edición de la Copa del Rey. Tras ello, el Córdoba CF confirmó que tanto la siguiente ronda como la final se disputaría en El Arcángel gracias al azar del cuadro final. El resto, como ya saben, es historia. La entidad califa recibió y venció al CD Ebro merced a un buen tanto de Luismi Redondo y ya en la final doblegó al CD Guijuelo con gol de un Javi Flores que elevó el título de la Copa RFEF al cielo de Córdoba.